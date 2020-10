L'Ajuntament de Terrassa estudia un servei de taxi a preu tancat per als habitants de la perifèria

L'equip de Govern de Terrassa ha proposat aquest matí, en la reunió que ha tingut l'alcalde Jordi Ballart amb representants del sector del Taxi a la ciutat, treballar en l'elaboració d'un conveni entre l'Ajuntament i el sector per oferir un servei a preu tancat a la ciutadania que viu en les àrees més allunyades del nucli urbà de Terrassa. L’objectiu d’aquest conveni és aconseguir que tota aquella ciutadania que viu en àrees allunyades o disseminats, on el servei de transport urbà no arriba, tinguin la possibilitat de desplaçar-se.









A la reunió, també s'ha acordat establir una tarifa de preu tancat per als serveis que es contractin via aplicació mòbil; s’ha tractat la proposta que s’elevarà al Ple del pròxim divendres de congelació de les tarifes de taxi a la ciutat de cara a l'any vinent, així com l’anunci que s'installarà un punt de recàrrega per als taxis elèctrics a la parada que hi ha a l'estació de Renfe Nord, una acció que també servirà per promoure l'aposta ecològica i sostenible del sector a la ciutat.





La trobada, a la qual han assistit les principals empreses que ofereixen el servei a la ciutat (Tele Taxi, Nou Taxi i Top Taxi), i en què també ha estat present la tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, ha servit per analitzar la delicada situació que pateix el servei a conseqüència de la pandèmia per la Covid19. Per a Ballart, el sector del Taxi "viu una situació de gravetat econòmica que repercuteix en moltes famílies terrassenques i, per això, el nostre objectiu és intentar palliar els efectes d'aquesta crisi ajudant en tot allò que sigui a les nostres mans". A més, l’alcalde considera que «hem de cuidar la salut, però també hem de cuidar el benestar socioeconòmic de la ciutadania, perquè també és cuidar de la qualitat de vida a la ciutat".