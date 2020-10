Collboni demana al Govern un pla de xoc per reactivar l'economia de Barcelona

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que el seu grup municipal presentarà una proposició al ple del consistori d'aquest divendres per demanar a la Generalitat un pla de xoc amb recursos econòmics per fer front a la reactivació de l' ciutat per la Covid-19.





En un comunicat, Collboni ha lamentat que els ajuntaments encara no han rebut "cap ajuda, tot i haver assumit serveis extraordinaris", el que ha provocat que Barcelona hagi vist reduïts els seus ingressos, segons ell.





"L'Ajuntament ha seguit punt per punt, com no pot ser d'altra manera, les mesures adoptades per la Generalitat per a protegir la salut de les persones, des de el respecte institucional i amb la màxima voluntat de cooperació", ha recordat el regidor.