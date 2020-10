Confinar municipis i tancar perimetralment Catalunya: les mesures del Govern per frenar l'augment de casos

El Govern decretarà aquest dijous un confinament perimetral dels municipis per al cap de setmana, de manera que no hi pugui haver mobilitat entre ells, i tancarà Catalunya perquè no es pugui sortir ni entrar del territori català, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.













El Govern ha d'acordar aquestes noves restriccions en la reunió extraordinària que celebra des de les 11.30 hores al Palau de la Generalitat i posteriorment les anunciarà en roda de premsa.





Entre les noves mesures, s'inclou el tancament de comerços de més de 800 metres quadrats, dels centres esportius, de l'activitat cultural i les activitats extraescolars, mentre que el tancament de restaurants i bars es mantindrà.