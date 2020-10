Campo es mostra esperançat en la renovació del CGPJ després d'algunes converses amb el PP

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha reconegut aquest divendres que manté converses amb el secretari de Justícia i Administracions Públiques de PP, Enrique López, per tirar endavant la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ).









"No sé si es podria anomenar negociació. S'està parlant? Sí, no hem deixat de parlar. El portaveu de PP i jo no hem deixat de parlar, som vells amics", ha revelat Camp en una entrevista a Onda Cero, en la qual ha assenyalat que el desbloqueig de l'òrgan ha estat un dels temes dels que han tractat.





El titular de Justícia s'ha referit a aquestes converses amb els populars després que el partit avisés que no s'asseuria a negociar la reforma si Podem seguia formant part del Govern de coalició. "El president de Govern va dir que el negociador era el ministre de Justícia, i ja està", ha respost després de ser preguntat per aquesta qüestió.





Això sí, Camp ha recordat que actua "en nom" de tot el Govern i no de la part socialista, tot i que ha mostrat una "raonable esperança" que la negociació porti a l'anhelada renovació un cop paralitzada la reforma de sistema d'elecció dels jutges.





Així, i insistint que desbloquejar aquesta situació és "una obsessió personal", Camp ha insistit que li agradaria que la renovació sortís endavant amb el major suport possible, i sense necessitat de variar les majories necessàries per fer-ho. Amb tot, s'ha preguntat quina seria la "alternativa" si el PP finalment no ho facilita.





"Si no el problema és que no podem quedar-nos amb aquest bloqueig. El silenci no val. La democràcia necessita que els rellotges vagin amb el seu tic tac", ha deixat anar el ministre, que ha instat la formació que lidera Pau Casat a "complir amb els designis constitucionals ".





En qualsevol cas, i malgrat que el Govern preveu un horitzó de "esperança", Camp ha recordat que la reforma que va quedar paralitzada no era cap "baratela", sinó que parlava d'aconseguir majoria absoluta per renovar el CGPJ. "La mateixa que per aprovar l'Estatut d'Autonomia o per aprovar una reforma del Codi Penal", ha tancat.