Després de fer un pas enrere, Sánchez espera que Casado mogui fitxa en la reforma del CGPJ

Després del rebuig del PP a la moció de censura de Vox i el dur discurs contra Abascal de Pablo Casado -que ara intenta posicionar el seu partit en el centre-dreta de la política espanyola-, Pedro Sánchez va anunciar que paralitzaria la reforma del CGPJ. Sánchez es va acostar així al PP i li va oferir reprendre les negociacions per renovar la cúpula del Poder Judicial.









Tal com va passar, el PSOE esperava que el PP votés 'no' a la moció de censura de Vox i tornés a situar-se en una postura política "moderada" per poder recuperar alguns dels debats pendents, com la polèmica renovació de CGPJ, el mandat del qual va caducar el desembre del 2018 però que segueix bloquejada pel PP. D'aquesta manera, el PSOE considera que ara són els populars els que han de moure fitxa per reprendre la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i creu que Casado té la pilota a la seva teulada. L'Executiu espera ara que el PP actuï com un "partit d'Estat" i reculli el guant.





Seguint aquesta línia, dilluns el ministre de Transports i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar que si finalment el PP optava pel 'no', es podria interpretar com un trencament amb l'extrema dreta i com que estava disposat a obrir "un nou temps", que podria propiciar la recerca de grans acords com la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.





El PSOE no exclourà Podem

Tot i el pas enrere de Sánchez, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, va deixar clar dijous que no han retirat la reforma sinó que està paralitzada, i va insistir que el PSOE no exclourà Podem de la negociació, tal i com el PP insisteix des de fa setmanes.





Així les coses, tant des del PSOE com des del Govern van recalcar que l'encarregat de la negociació és el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i que d'aquí a l'Executiu no hi ha ministre d'un o altre partit, sinó que tots representen a la coalició.





Tot i que Sánchez no es va comprometre dijous a retirar la reforma, sí que va anunciar que "aturarà el rellotge" de la seva tramitació, com a gest per propiciar aquesta negociació amb el PP.





En què consisteix la reforma?

El CGPJ s'hauria d'haver renovat fa gairebé dos anys, ja que l'actual mandat va caducar el desembre de 2018. Tot i que des d'aquest moment la reforma està paralitzada, l'òrgan ha continuat fent nomenaments de vocals.





La reforma proposada per la coalició de govern pretén que una majoria absoluta de vots sigui suficient perquè les Corts de Congrés i el Senat triïn als 12 membres del CGPJ que els corresponen, ja que els 8 jutges restants que estan al CGPJ són elegits per juristes reconeguts.





Actualment es necessita una majoria de tres cinquens per nomenar aquests 12 membres, de manera que si PP i PSOE no pacten, és impossible renovar-los. Amb la nova reforma, això ja no seria així perquè només seria necessària la majoria absoluta, que podria aconseguir-se amb els acords del govern de coalició (PSOE i Podem).





D'altra banda, la reforma proposada impedeix que un Consell General de Poder Judicial amb un mandat ja expirat realitzi nomenaments, com està passant des de finals de 2018.





El bloqueig del PP i el rebuig dels jutges

Des de l'inici de les negociacions, Pablo Casado va deixar molt clar que no pactarà amb el PSOE si Podem també forma part de la reforma. Segons Casado, el PP no formarà part d'un pacte amb Podem perquè la formació estatge està atacant el Rei i els jutges, i a més està "imputada" en el 'cas Neurona' per presumpte finançament irregular. Així doncs, Casado opina que la proposició del PSOE i podem és un "atropellament legal" i que és inconstitucional.





Per la seva banda, l'Associació Professional de la Magistratura (APM) es va mostrar contrària a aquesta reforma, i el seu portaveu Manuel Almenar va assenyalar que és una modificació "obertament inconstitucional" perquè infringeix l'article 122 de la Constitució, que fixa les majories qualificades necessàries en les corts.









Des de l'associació van explicar que la via de la proposició de llei, que el govern va intentar aprovar com una reforma exprés, també "planteja seriosos dubtes d'inconstitucionalitat" perquè a l'evitar la llera del projecte de llei s'eludeixen tràmits preceptius com els informes del CGPJ , de la Fiscalia General de l'Estat o del Consell d'Estat.





També les sales de govern dels tribunals superiors de justícia de Madrid, Extremadura i Castella i Lleó es van unir el passat dilluns a la resposta negativa contra la reforma del Govern de coalició i van mostrar el seu "rebuig" i "preocupació" per una modificació que entenen suposa una "minva" de les garanties d'independència judicial.





La proposta tampoc va caure en gràcia a alguns sectors del Tribunal Suprem, els membres del qual són designats precisament pel CGPJ, i que van recordar que no té sentit que la Constitució imposi majoria de tres cinquenes parts perquè les corts puguin elegir els vuit vocals no judicials i que sigui una altra majoria la que necessiten les corts per nomenar els dotze vocals judicials.





Què opina Europa?

El dijous 15 d'octubre, quan Però Sánchez va arribar a Brussel·les per assistir a una cimera de líders de la UE, la Comissió Europea va advertir-lo que no s'ha de comprometre la independència judicial ni deixar que l'òrgan de govern dels jutges sigui percebut com "vulnerable a la politització".





Aquesta setmana l'òrgan europeu va recordar que observarà "amb atenció" el desenvolupament de la reforma per canviar el sistema d'elecció del CGPJ. "No hi ha hagut molts canvis en els últims dies: Deixem clara la nostra posició respecte a la proposta i seguim de prop el seu desenvolupament", va explicar en una roda de premsa el portaveu comunitari de Justícia, Christina Wigand.





L'Executiu comunitari va publicar la seva primera avaluació de l'Estat de dret en cada Estat membre i, en el cas d'Espanya, no va detectar riscos greus en el seu sistema democràtic però va alertar que la situació del CGPJ a Espanya era un "desafiament" que havia d'afrontar.





El cas de Polònia

La Comissió Europea té diversos expedients sancionadors oberts contra Polònia per soscavar la independència judicial i més va arribar a iniciar l'article 7 del Tractat de la Unió Europea, que s'activa quan hi ha riscos greus per a l'Estat de dret en un Estat membre i que preveu, en última instància, suspendre el dret a vot a la UE de país incomplidor si no corregeix la situació.





És per això que després de conèixer-se la proposta de reforma espanyola, el viceministre d'Exteriors de Polònia, Pawel Jablonski, va preguntar a la Comissió Europea si també obrirà un expedient sancionador a Espanya si canvia la forma d'elecció dels vocals de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ).