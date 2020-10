Maduro acusa Espanya de ser l'"epicentre de la conspiració" contra Veneçuela després d'acollir a Leopoldo López

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha assegurat aquest dijous que Madrid es convertirà en "l'epicentre de la conspiració contra Veneçuela", després d'acollir al líder opositor Leopoldo López, que assegura "pretén generar violència", pel que demana a Govern espanyol "prendre cartes en l'assumpte".









Maduro ha considerat en una aparició a la televisió pública veneçolana que hi ha una part de l'oposició que "no és veritablement democràtica i pacífica", liderada per "un psicòpata com Leopoldo López", que instiga "la guerra i la violència".





"He de denunciar-ho públicament", ha continuat el mandatari, "m'arriba informació de primera font, que Leopoldo López ha arribat a Espanya i ha convocat una reunió dels seus caps polítics que estan a l'exterior i els ha dit que tindrà un discurs cridant a eleccions ". Encara que segons Maduro, López busca una "guerra" des d'Espanya.





"El Govern d'Espanya ha de prendre cartes en l'assumpte, el que no van fer quan tenien a aquest terrorista asilat com 'hoste' a l'ambaixada", ha reclamat, ja que "des d'allà es van organitzar els atemptats per matar-me, la violència que vam derrotar i la violència en aquest mes d'octubre que no van aconseguir activar ".





"Tant de bo hi hagi resposta positiva del Govern espanyol!", Ha conclòs el dirigent.





Aquestes declaracions es produeixen el mateix dia en què el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació d'Espanya hagi presentat una protesta formal davant del Govern de Nicolás Maduro davant els "insults" dirigits a l'ambaixador espanyol, Jesús Silva, després que l'opositor Leopoldo López fugís de la residència de l'ambaixador d'Espanya a Veneçuela.





La marxa de Leopoldo López, que es trobava acollit a la residència de l'Ambaixada d'Espanya des del 30 d'abril de 2019, va motivar una dura reacció del ministre veneçolà d'Exteriors, Jorge Arreaza, que va acusar Espanya d'estar implicada en la "fugida il·legal d'un perillós delinqüent".





A més, una vegada que López va arribar a Espanya i es va reunir amb el president de Govern, Pedro Sánchez, Maduro va titllar el cap de l'Executiu espanyol de "desinformat", a López de "colpista" i "terrorista" i a l'ambaixador de "colonialista" , "racista" i "imperialista".