Veneçuela aprova la Llei antibloqueig, amb la qual Maduro podrà blindar-se al poder

L'Assemblea Nacional Constituent (ANC) de Veneçuela va aprovar la Llei antibloqueig per "contrarestar, mitigar i reduir de manera efectiva els efectes nocius generats per la imposició de mesures coercitives unilaterals emanades per altres estats", principalment per Estats Units.





El president veneçolà, Nicolás Maduro, va presentar aquest projecte legislatiu per "defensar-se i contraatacar" enfront de les sancions, al·legant que el país sud-americà ha deixat de percebre més de 65.000 milions de dòlars entre 2015 i 2019 per la pressió sobre la seva indústria petroliera.

La llei estableix que els seus articles tindran acció preferencial sobre el marc legal preexistent, mentre que atorga a l'executiu la capacitat de "modificar els mecanismes de constitució, gestió, administració i funcionament d'empreses de l'Estat, públiques o mixtes, tant en el territori nacional com a l'exterior ", segons el mateix text legislatiu.

El president de l'ANC, Diosdado Cabello, ha insistit durant la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres a que aquesta nova Llei s'aplica sense perjudici de l'article 303 de la Constitució que ordena a l'Estat conservar la totalitat de les accions de la petroliera estatal, PDVSA, que s'encarrega de subministrar les reserves de cru de país sud-americà, segons recull Veneçolana de Televisió.

Així mateix, ha afegit que "aquesta Llei és un instrument per blindar l'economia de país, davant les constants escomeses del Govern dels Estats Units, els quals busquen desestabilitzar el país".





Davant les acusacions que aquest nou marc legislatiu és inconstitucional, Cabello ha insistit que "garanteix" a la Constitució, tot i que l'Executiu ha decidit presentar al Consell d'Estat perquè aquest, al seu torn, sol·liciti a la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia la seva opinió sobre la seva constitucionalitat, segons informa el mitjà citat.





Cabell també ha assenyalat que l'ANC està en el dret de dotar el president amb un instrument legal amb el qual es pugui seguir "combatent i maniobrant les sancions criminals imposades pels Estats Units". Per això, la nova llei atorga facultats a l'Executiu per "la celebració de tots els actes o negocis jurídics que siguin necessaris per a la protecció dels actius nacionals", segons recull el text legislatiu.

D'altra banda, aquest marc legislatiu declara "secrets i reservats els procediments, actes i registres efectuats en ocasió de la implementació d'alguna de les mesures", confidencialitat que es mantindrà "fins a 90 dies posteriors al cessament" de les sancions que hagin "propiciat la situació ".

No obstant això, la llei no ha estat ben acollida en tots els sectors del chavisme, alguns fins i tot l'han titllat de "llei del saqueig", al considerar que "lliurarà empreses i actius de l'Estat al capital privat, nacional i internacional, utilitzant la molt convenient excusa de l' 'bloqueig' ", segons ha expressat l'expresident de l'empresa estatal veneçolana de petroli PDVSA Rafael Ramírez en un comunicat difós a través de les seves xarxes socials.





Per la seva banda, Maduro, que ha assenyalat que la vigència de la llei serà "fins que cessi el bloqueig", i ha considerat a Twitter que la llei proporcionarà "normatives i pista per maniobrar i truncar el joc als que han causat aquest malèvol bloqueig ".