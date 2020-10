Terrassa rep 69 denúncies en un sol dia per incomplir les mesures anticovid

La Policia Municipal va interposar al llarg del dia 28 d'octubre 69 denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la Covid-19.

















D’aquestes, 35 denúncies es van fer a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada o dur-la de forma incorrecta. Dintre d’aquesta casuística, a més, es van interposar també set sancions, per partida doble, a un grup de set persones que es trobava a la plaça del Roc Blanc, incomplint la restricció de reunirse més de sis persones, i a dues persones més que anaven pel carrer sense la mascareta posada i durant l’horari de confinament domiciliari. Pel que fa a les restriccions imposades a bars i restaurants, una patrulla va denunciar el propietari d’un establiment de restauració per incomplir la normativa, ja que hi havia clients consumint davant la porta.





Pel mateix motiu, van ser sancionats el propietari i els sis clients que es trobaven consumint a l’interior d’un altre establiment de restauració. També es van interposar tres denúncies per consumir alcohol a la via pública, 13 més per incompliment del confinament nocturn, i una a un ciutadà que estava fumant a la via pública sense mantenir la distància de seguretat.





Una conductora denunciada per conduir sense un permís vàlid

Una patrulla de la Policia Municipal va aturar ahir dimecres, a les 15.07 h, un vehicle que circulava pel carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó, amb el carrer de Mossèn Àngel Rodamilans. Un cop revisada la documentació de la conductora, els agents van comprovar que aquesta no disposava de permís de conduir vàlid, motiu pel qual van confeccionar la denúncia pertinent.