Catalunya registra 9.771 ERTO amb 68.350 treballadors afectats des del divendres 16 d'octubre

Catalunya ha registrat des de divendres 16 fins al dimecres 28 d'octubre 9771 nous expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 68.350 treballadors, segons les últimes dades de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.









Els ERTO per força major tradicional i limitació sumen 3.104, amb un total de 27.602 afectats; els de força major per impediment, 6.499 i 37.241 treballadors; i aquells per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, un total de 168, amb 3.507 persones afectades, informa la Generalitat aquest divendres en un comunicat.





Barcelona és la demarcació amb més expedients temporals, amb un total de 6.488 i 49.880 persones, seguida de Girona, amb 1.330 i 7.370 afectats; Tarragona, amb 1.022 i 7.581 persones; Lleida, amb 612 i 2.370, i Terres de l'Ebre (Tarragona), amb 319 i 1.149 persones afectades.