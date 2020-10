La Policia Local de Terrassa sanciona 6 personas per violar el toc de queda

La Policia Municipal de Terrassa va interposar al llarg del dia d’ahir un total de 27 denúncies per incomplir les restriccions imposades per la Generalitat per contenir la Covid-19: 14 denuncies a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada; 5 es van interposar a un grup de persones que consumien aliments i begudes a la via pública; i 8 a ciutadans que circulaven per la via pública més tard de les 22h sense motiu justificat.





Una ferida lleu en una collisió entre un turisme i un patinet





El conductor d’un turisme va informar ahir a les 8:17h a la Policia Municipal que havia tingut un accident amb una noia que anava en patinet per la Rambla d’Ègara, amb el carrer de Pau Claris.





Fins al lloc dels fets es va dirigir una unitat de policia que va assistir la conductora del patinet, que es queixava d’un cop al cap. Una ambulància va traslladar la ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrass.