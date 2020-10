La Guàrdia Civil descobreix 38.000 euros al despatx d'un regidor d'ERC en l'operació Voloh

La Guàrdia Civil ha trobat 38.000 euros en sobres en el registre del despatx d'Enric Mir, regidor d'Urbanisme per ERC a Cabrera de Mar (Barcelona), el municipi en el qual s'investiga una requalificació de terrenys vinculada a l'exconseller també d'ERC Xavier Vendrell .





El jutge de Barcelona que investiga el suposat desviament de fons públics a l'entorn de l'independentisme català, Joaquín Aguirre, relaciona a Vendrell amb la requalificació urbanística dels terrenys del complex Villa Bugatti a Cabrera de Mar. L'alcalde d'aquest municipi, Jordi Mir, també va ser detingut en el marc de l'Operació Voloh.





Segons el jutge, l'Ajuntament va aprovar una modificació puntual de el Pla d'Ordenament Urbà Municipal (POUM) de Cabrera de Mar que va permetre revaloritzar les finques de Villa Bugatti, passant el seu valor de 5 a 10 milions d'euros, incorrent en el que qualifica de "flagrant irregularitat ".





Els nou detinguts en l'operació de l'Institut Armat que han passat a disposició judicial han quedat en llibertat. Entre ells figuren Enric Mir i Xavier Vendrell, a què el jutge vincula amb la direcció de Tsunami Democràtic, la plataforma que va promoure desordres públics com a resposta a la condemna dels polítics independentistes que van convocar el referèndum de l'1-O.





Dimecres passat la Guàrdia Civil va informar que durant la investigació Voloh els agents van descobrir la "suposada prevaricació en la requalificació de terrenys rústics per a la construcció d'un centre de negocis, un restaurant i una escola concertada a la localitat Cabrera de Mar (Barcelona) , a la zona denominada Compleix Villabugatti ". "A més de la requalificació", va continuar la Guàrdia Civil, "es van constatar adjudicacions d'obra per procediments no reglats i irregularitats per part de Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya".





En les seves actuacions de registre, el titular de Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona també assegura que tant l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell com un altre dels detinguts, l'exdirigent de CDC i president d'Aigües de Catalunya, David Madí, suposadament van intentar treure "rèdit econòmic "de la crisi del coronavirus amb diverses actuacions amb l'administració.