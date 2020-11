Es disparen les primeres alarmes per l'augment d'ingressos de malalts covid als hospitals de tota Espanya

La segona onada de la pandèmia porta camí de ser una repetició de la primera quant a col·lapse als centres hospitalaris es refereix. Malgrat que els centres mèdics estan més ben preparats que en els primers mesos de l'any per atendre els pacients, ni el nombre de llits del servei UCI disponibles ni el nombre de personal sanitari ha variat molt respecte a la primera onada.





Per això, són molts els centres hospitalaris que han encès la llum d'alarma i que han fet una crida als responsable sanitaris de l'Estat i de les Comunitats Autònomes perquè accelerin les mesures restrictives per aconseguir una sortida airosa a la situació.





Són molts els hospitals de totes les comunitats autònomes en què i l nombre de pacients covid ingressats ja suposa més del 50% de la capacitat de el centre. I això tenint en compte que no s'ha arribat a el pic de la pandèmia i que les xifres de contagiats no deixen de pujar, de manera que amb tota seguretat els ingressats als centres en els pròxims dies augmentaran de manera significativa.





Per exemple, a Catalunya les previsions apunten que en els pròxims dies es pot arribar a la xifra de 900 hospitalitzacions a les Unitats de Cures Intensives d'infectats per la covid. Això, segons reconeixen les pròpies autoritats sanitàries catalanes, sent optimistes i considerant que les mesures recentment adoptades té el seu efecte i rebaixen considerablement la taxa de contagis. De fet, el sistema sanitari català tenia al començar la pandèmia 575 llits per a crítics i en l'actualitat té prop de 1.000. És a dir, que si es compleixen aquestes previsions, en tot just uns dies pràcticament tots els llits de les unitats de crítics estaran ocupades per contagiats de la covid, de manera que la resta de pacients han de ser instal·lats en altres unitats.





Situacions molt paregudes es viuen a la resta de les comunitats. A Andalusia, per exemple, cada dia s'estableix un nou rècord de positius detectats i la pressió als hospitals està desbordant totes les previsions. En aquest moment, més de 2.500 pacients covid estan ingressats als hospitals andalusos. Però el més destacat és que en tot just una setmana aquest nombre ha crescut en 613 pacients. Un augment de més del 30%.





No és diferent el cas de Navarra, una de les primeres comunitats autònomes que va optar pel tancament perimetral. Els casos han pujat en gairebé 600 i els ingressos en els seus centres hospitalaris, ja a el límit de la seua capacitat des de fa alguns dies, ha estat de gairebé 50 malalts.





I al País Basc, cada dia que passa s'estableix un nou rècord de contagis i el nombre de persones ingressades en les unitats de crítics no deixa d'augmentar i en l'actualitat ja és el 32% dels llits de crítics les que estan ocupades per malalts de covid. Per això, ja s'han començat a donar nous passes per instal·lar nous llits d'UCI en diversos hospitals de la comunitat.





ALERTA

Serveixin aquestes xifres com a exemple del que ve succeint en pràcticament totes les comunitats autònomes, on la pressió en els centres hospitalaris està augmentant sense control i de forma parella a l'augment dels positius.





Per això, els responsables dels hospitals han encès la llum d'alerta i han avisat els dirigents polítics de la necessitat de començar a pensar en l as opcions que hi ha damunt la taula per assegurar que tots els pacients poden ser ingressats en els centres hospitalaris amb garanties.





Una previsible allau de malalts que necessitin un ingrés pot col·locar a el sistema a la vora del col·lapse, 'opció rebutjada en nombroses ocasions pels responsables polítics però vista amb temor pels responsables metge.