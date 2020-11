Albert Batlle: "Cal preocupar-se perquè hi ha gent que té la voluntat d'alterar la normal convivència a Barcelona"

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat aquest diumenge que els incidents després de les protestes de divendres i dissabte a la ciutat "s'han de preocupar, sobretot per la vandalització que s'ha detectat en zones de l'espai urbà de la ciutat ".





En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', ha dit que "hi ha gent que té la voluntat d'alterar la normal convivència".





"És un tema de l'efecte mimètic respecte a situacions que s'estan produint en altres zones d'Europa i de el mateix Estat espanyol", i ha demanat serenitat, tranquil·litat i responsabilitat.

Ha criticat que els assistents no respectessin les mesures de seguretat pel coronavirus: "Les màscares semblaven més per protegir l'anonimat de la gent que causava aldarulls que per observar les normes de comportament sanitari".





Pel que fa a les pintades antisemites que van deixar manifestants durant la concentració de divendres, ha explicat que l'Ajuntament "posarà en coneixement de la Fiscalia els elements que tingui a la seva disposició" perquè s'investiguin.