Élite Taxi acusa Pablo Iglesias de no donar suport a el sector

L'associació Élite Taxi ha acusat aquest diumenge a el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, de no donar suport a al sector de l'taxi davant la crisi del Covid-19: "Ens estem anant a la ruïna, ens estem endeutant més, les nostres famílies estan començant a tenir mancances bàsiques ".













"No sembla que la desesperació de milers i milers de famílies a Espanya, entre els quals ens trobem tant els petits autònoms i les seves famílies com aquells treballadors per compte aliè que també treballen per a autònoms, us estigui afectant en excés a aquells a qui els suposem veritablement consciència de classe ", ha sostingut Élite Taxi en una carta oberta, publicada a la seva pàgina web.





Després de manifestar-se als carrers de Barcelona aquesta setmana, Élite Taxi ha lamentat que "ningú dels que diuen defensar els serveis públics hagi sortit a dir res" sobre les seves reivindicacions, i ha assegurat que els taxistes se senten desprotegits.





Per això, ha instat Iglesias a defensar els seus drets i els dels treballadors més perjudicats per la crisi: "Pau, sempre vas dir que governi qui governi, la defensa de la classe treballadora està al carrer i això fem i farem".





"No sabem a què esteu esperant per estrènyer de veritat en defensa dels de baix", i han lamentat que el sistema d'ajudes establert per sectors afectats perjudiqui els taxistes que facturen per mòduls.