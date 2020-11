La Generalitat aprovarà una deducció autonòmica en l'IRPF dels treballadors afectats per ERTO

La Generalitat aprovarà aquesta setmana un decret llei per introduir una deducció autonòmica en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a la qual podran acollir-se les persones amb rendes d'entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals i més d'un pagador.





La finalitat és que els que hagin percebut rendes de més d'un pagador --perquè tenen diverses ocupacions o perquè han cobrat l'atur o ERTE-- no es vegin penalitzats per haver de fer obligatòriament la declaració de l'IRPF, ha explicat la Conselleria de Vicepresidència en un tuit aquest diumenge.





El Govern calcula que unes 250.000 persones podran beneficiar-se d'aquesta mesura en la seva pròxima declaració de l'IRPF, que s'instrumentalitzarà a través d'una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l'autonòmica quan aquesta diferència sigui positiva.





És una mesura específica per a aquells treballadors que cobren entre 14.000 i 22.000 € bruts anuals i que pel sol fet de tenir més d'un pagador es veuen obligats a fer la declaració de la renda, cosa que els podria perjudicar.





PERE ARAGONÈS

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat en un altre tuit que aquesta deducció reverteix la "situació perjudicial a la qual s'haurien vist abocades moltes persones que estan en ERTO o que han passat per l'atur".





















Ha defensat que el Govern té "poques eines" que, però, posa a l'servei de les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi de l'Covid-19, com els treballadors en precarietat laboral.





Per això, ha instat a buscar totes les fórmules possibles per ajudar-los: "Exigim a el Govern de l'Estat que abordi aquesta realitat, així com la resta de les derivades econòmiques de l'Covid-19 i que presenti un pla de xoc general urgent, així com una moratòria d'impostos per als sectors més afectats ".





EN QUÈ CONSISTIRÀ LA MESURA DE LA GENERALITAT?