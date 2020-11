Albiach (En Comú) acusa el PSC d'allunyar-se del bloc progressista i buscar el vot de Ciutadans

S'acosten les eleccions catalanes i els partits polítics comencen a valorar quin seran les seves opcions per pactar després dels comicis.





A l'ésser preguntada per un possible pacte d'esquerres entre el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) i els comuns, Jéssica Albiach, la presidenta del grup parlamentari Catalunya a Comú - Podem al Parlament de Catalunya, ha assegurat a l'ésser preguntada per CatalunyaPress que el seu partit treballarà per "un govern progressista".





No obstant això, els comuns cada vegada ho veuen més complicat. Segons diuen, el PSC s'està acostant a les posicions més conservadores per "capturar el vot de Ciutadans". D'altra banda, creuen que ERC cada vegada mira més cap a Junts per Catalunya.





Albiach també ha estat preguntada per un possible ajornament de les eleccions a Catalunya. La líder dels Comuns creu que els partits han de garantir el dret a votar i per tant, no estan a favor de retardar els comicis.





Els comuns també han volgut pronunciar-se sobre les manifestacions negacionistes que s'estan produint el tot el país, assegurant que "les està protagonitzant l'extrema dreta". A més, acusen Vox de promoure-les "tirant la pedra i amagant la mà". Segons Albiach, el partit d'Abascal "anima i justifica les manifestacions ultres i després volen criminalitzar col·lectius vulnerables". "Es tracta de feixisme de manual", sentencia la presidenta dels Comuns al Parlament.





Per això, des dels comuns demanen "unitat entre els demòcrates per frenar l'extrema dreta". "Des Vox acusen les persones migrades dels mals d'aquesta societat. Es tracta d'una pràctica rastrera i miserable", sentencia Albiach.





Sobre les diferències en el Govern de coalició, els Comuns asseguren que "el programa electoral que té el PSOE i el de Podem és diferent". Albiach assegura que el seu partit "ha arrossegat el PSOE" en assumptes com la regulació dels lloguers. "En aquest cas, som nosaltres i els ciutadans els que han arrossegat el PSOE", assegura. De la mateixa manera, ha reclamat uns Pressupostos de xoc per blindar "l'escut social".