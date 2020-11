Biden i Trump obtenen la victòria als dos primers pobles que han revelat els resultats electorals

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu rival demòcrata, Joe Biden, han obtingut la victòria als dos primers pobles que han revelat els resultats de les eleccions presidencials: Dixville Notch i Millsfield, dues petites localitats de New Hampshire a prop de la frontera amb el Canadà.





Les urnes s'han obert a mitjanit en aquestes poblacions, una tradició a la qual habitualment se sumava Hart, que aquest cop ha optat per autoritzar el vot durant tot el dia perquè els 48 votants de la localitat no s'aglomeressin i evitar així possibles contagis de coronavirus.





En el cas de Dixville Notch, la victòria ha estat per a Biden, que ha aconseguit cinc sufragis, un cent per cent dels vots vàlids. Així, repeteix la victòria que va obtenir fa quatre anys l'ex-secretària d'estat Hillary Clinton, que també es va imposar en aquest poble.





Trump, de la seva banda, s'ha endut el triomf a Millsfield, amb 16 vots a favor en comparació amb els cinc que ha obtingut l'exvicepresident, segons la cadena de televisió CNN.





A New Hampshire hi ha en joc quatre vots per al col·legi electoral que fet i fet elegirà el president dels Estats Units. L'estat és des del 1992 un bastió del Partit Demòcrata, amb l'única excepció de l'any 2000, quan es va imposar George H.W. Bush.