El Govern central ajudarà amb 430 euros als desocupats que hagin esgotat l'atur

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un subsidi de 430 euros mensuals per a treballadors que estiguessin rebent prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny i no tinguin accés a altres ajudes ni possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral.





Segons han detallat fonts del Ministeri de Treball i Economia Social, la quantia serà el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), és a dir, 430 euros durant tres mesos. Els possibles beneficiaris han d'estar en situació d'atur i estar inscrits en els sistemes públics com a demandants d'ocupació.





A més, podran accedir al subsidi les persones que estiguin complint el mes d'espera per accedir a el subsidi d'esgotament de la prestació contributiva.





En un comunicat, Treball ha apuntat que el subsidi no serà compatible amb la percepció de la renda mínima, la renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues de qualsevol administració pública.





També ha recordat que aquesta mesura de protecció als treballadors sense prestació s'ha sotmès a el diàleg social i estava recollida en el II Acord Social en Defensa de l'Ocupació i es va materialitzar en la disposició addicional quarta de Reial decret llei de 26 de juny.





Recentment, CCOO i UGT van demanar que es creés la prestació extraordinària per desocupació que es recollia en el II Acord Social en Defensa a l'Ocupació per als que van consumir les seves prestacions per atur durant l'estat d'alarma.





En concret, la proposta sindical passava per que es reconegués un període de reposició de prestacions a totes les persones que havien percebut i consumit prestacions per desocupació durant l'estat d'alarma.





Tant per CCOO com per UGT, aquesta era "una qüestió prioritària que estén la cobertura de protecció més enllà dels ERTO dirigits a mantenir i preservar l'ocupació i les empreses, on l'esforç realitzat per la societat espanyola és innegable".