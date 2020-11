Sapol critica que "Ada Colau ni s'ha dignat a parlar amb nosaltres en tota la legislatura"

La Guàrdia Urbana de Barcelona reclama que l'Ajuntament que presideix Ada Colau els doni una gratificació pel gran esforç que han fet durant els mesos més durs de la pandèmia. Volen, d'aquesta manera, que se'ls reconegui, de la mateixa manera que s'ha fet amb altres col·lectius que han estat lluitant a primera línia, les moltes hores de dedicació i l'enorme risc que han hagut de patir quan la manca de material de seguretat adequat no els va impedir estar en primera línia.





Per això, el sindicat Sapol, majoritari dins de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'ha dirigit a l'alcaldessa de Barcelona per demanar-li que els doni una gratificació als agents que han posat en risc la seva salut.





Així ho deixa clar Jordi Gallart, portaveu del sindicat en declaracions a CatalunyaPress. "Portem des de l'inici de la pandèmia reclamant una gratificació no només per a la Guàrdia Urbana, sinó per a tots els que formen part dels serveis essencials de l'Ajuntament. Molts ens hem vist obligats a treballar amb una càrrega superior a la que teníem abans i, a més, amb el risc per treballar en les condicions en què ho hem fet. Només a la Guàrdia Urbana hi ha hagut unes 1.000 persones entre afectats i confinats amb les seves famílies. En una plantilla de 3.000 això representa un terç de personal".





FALTA DE RECURSOS

Igualment, des del sindicat es queixen de la manca de recursos que van tenir durant la primera fase de la pandèmia, que va provocar que tants membres del cos es veiessin afectats. "Les condicions del nostre treball han estat precàries per falta de recursos, com mascaretes, guants, etc. En aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona no ha estat cap exemple, més aviat tot el contrari. Ens hem vist obligats a lluitar amb molts inconvenients i creiem que aquest esforç i aquesta adaptació de la plantilla a aquestes circumstàncies mereixen algun tipus d'agraïment per part de l'administració", afirma Jordi.





A més, el portaveu de Sapol recorda que "en altres sectors i en altres municipis sí que ho han fet. Per exemple, a Sant Cugat han decidit oferir una gratificació als treballadors dels serveis essencials donant-los una gratificació econòmica".





BATLLE, BLOQUEJAT

L'arribada de l'Albert Batlle com a tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona va suposar, al principi, una certa millora, ja que va demostrar un major interès i una major preocupació pels problemes que arrossega el cos de policia local. Així ho reconeix el portaveu de Sapol, que defensa que "ha intentat millorar alguns problemes gairebé endèmics que tenim i que s'han agreujat amb Colau. S'han arrossegat durant la seva gestió per la seva negativa a afrontar aquest tipus de problemes o de donar recursos, al que es nega per la seva posició contrària als cossos i forces de seguretat. No ha fet servir la Guàrdia Urbana en benefici de la ciutat, ha estat una qüestió de caràcter polític i ideològic ".





I des del sindicat li recriminen a l'alcaldessa el seu nul interès a reunir-se amb ells per conèixer de primera mà els problemes del cos. "En tots els anys que porta com a alcaldessa, hem intentat parlar amb Ada Colau i mai ens ha respost. I això que som el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, però mai ha volgut ni tan sols atendre'ns. Aquest és el tipus de gestió que fa respecte a la Guàrdia Urbana", assegura Jordi Gallart.





Respecte a la tasca de Batlle, el portaveu de Sapol reconeix que "va començar bé, ja que té un altre pensament de la utilitat que té una policia dins d'un municipi perquè la convivència sigui més pacífica. Cal tenir en compte que nosaltres ens limitem a aplicar les normes que ells dicten. Però ell s'ha trobat, en molts dels temes que ha intentat solucionar, bloquejat".





GRATIFICACIÓ

Des del sindicat reconeixen que en el seu últim escrit al consistori "hem demanat una gratificació de 1.500 euros bruts per a cada agent, per factors com el risc, la dedicació i l'atenció als ciutadans. Però el demanem per a tots els serveis essencials. Hi ha hagut moltes persones que, a més d'haver patit sobrecàrrega de treball i estrès, s'han contagiat en l'exercici del seu treball".





A més, el portaveu de Sapol critica que han estat molts els alts càrrecs que s'han quedat a casa sense anar a treballar al seu despatx, mentre els guàrdies urbans o els bombers sí que han hagut de fer-ho amb escasses mesures de seguretat. "Nosaltres havíem d'estar en el nostre despatx o al cotxe patrulla mentre ells van estar dos mesos sense acudir al seu lloc de treball. Aquesta diferència de tracte s'hauria de veure recompensada, ja que nosaltres, els bombers o els sanitaris vam haver de fer un esforç descomunal fent tasques com netejar els centres o traslladant els malalts d'un centre a un altre ", afirma Jordi.





Sí que reconeix que la situació, pel que fa a recursos es refereix, és molt millor en aquesta segona onada de la Covid-19. "Ara no ens podem queixar de recursos", diu Jordi. "Des de la prefectura es va pressionar a l'Ajuntament perquè no s'adormís en els llorers i ara hi ha estoc per a les necessitats de cada dia. Cal tenir en compte que treballem unes 900 persones cada dia i això suposa un estoc de màscares o guants per a les intervencions que hem de fer. El dia d'avui, el tema està resolt, en el futur ja veurem", conclou.