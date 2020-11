David Madí va qualificar a Quim Torra com "una cabra boja, subnormal directe, ignorant i imbècil"

Les converses entre empresaris que recull el sumari judicial de la 'Operació Voloh', en què s'investiga el suposat desviament de fons públics per finançar el procés independentista a Catalunya, donen bon compte del seu menyspreu cap al llavors president, Quim Torra, al que l'exdirigent de CDC i president d'Aigües de Catalunya, David Madí, arriba a qualificar de "cabra boja".





Madí és un dels protagonistes d'aquestes converses telefòniques, la transcripció consta en un informe de la Guàrdia Civil enviat el passat 22 d'octubre al Jutjat d'Instrucció Número 1 de Barcelona i que forma part del sumari de la 'Operació Voloh'.





La Guàrdia Civil presenta a Madí com "empresari, polític i assessor lligat a CDC des de l'any 1993" i un dels més estrets col·laboradors de l'expresident Artur Mas, fins al punt que "se li considera un dels ideòlegs de la coalició Junts pel Sí i, actualment, podria estar preparant un 'think tank' enfocat a una Catalunya post-Procés ".





En una xerrada telefònica mantinguda el passat 3 de setembre, Madí i el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat Vidal, comenten "el malestar existent en el món empresarial" amb Torra i el seu Govern, especialment arran dels canvis realitzats aquest mes . "Torra és una cabra boja i ara va per lliure", diu Madí. "Un subnormal directe, un ignorant i un imbècil", rebla.





En concret, es queixen el moviment de carteres al Govern català, específicament per la substitució de Miquel Buch per Miquel Sàmper al capdavant d'Interior. Per Madí, Torra "se'ls folla perquè li han portat la contrària o no li han deixat fer les seves animalades". "Són uns incompetents i estan fent el mateix que estan criticant, que sembla el dels nazis als jueus", afirma Relat.





Madí li explica que "darrere de tot això hi ha la baralla que han tingut a l'estiu per fixar el tema electoral perquè ell (Torra) volia fer eleccions ja". Segons l'empresari, a Torra "li havien dit que s'havia de sacrificar, esperar que ho inhabilitessin i guanyar temps". Ell es resistia, però "a la fin ha donat el seu braç a tòrcer" a canvi de quedar-se uns mesos més, en què ha aprofitat per fer una remodelació del seu executiu "passant de tot".





"És un tio histèric i que no pensa abans d'actuar", comenta Relat, al que Madí afegeix que Torra "no està preparat i li ve gran". "No entén que és un home accidental, que no té cap legitimitat", es lamenta el president d'Aigües de Catalunya. El seu interlocutor coincideix que "suposadament havia de ser un ximple útil i s'ha cregut el càrrec", el que li fa "perillosíssim". "És com donar-li una metralleta a un mico", conclou Relat.





En una trucada telefònica que va tenir lloc un dia després, el 4 de setembre, amb Pilar Rahola, Madí també parla en termes pejoratius del líder d'ERC i exvicepresident, Oriol Junqueras, de què diu que "té un punt de desequilibrat", i del president del PDeCAT, David Bonvehí, a què defineix com "un tros de carn que és un autèntic subnormal".





RENDIBILITZAR LA PANDÈMIA

D'altra banda, la Guàrdia Civil estableix en el seu informe que Madí "ha intentat obtenir rèdit econòmic de la crisi sanitària provocada pel coronavirus", la qual cosa passava per "activar una vegada més els contactes polítics" de l'empresari per obtenir contractes públics.





Així, destaca un intent de Madí perquè la Generalitat li comprés test de detecció del coronavirus, un contracte pel qual es portaria una comissió del deu per cent. "És una gran oportunitat perquè amb els criteris d'emergència és un negoci rodó a través de contractació directa", exposa el propi empresari. El llavors secretari general de la Conselleria d'Interior departament, Brauli Duart, es va comprometre a fer arribar la seva oferta però la Guàrdia Civil no ha pogut confirmar que arribés a bon port.





El que sí que confirma la Guàrdia Civil és que Madí va obtenir un contracte de 15.000 euros per desenvolupar una prova pilot de detecció de coronavirus amb presons, dependent de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima del Departament de Justícia.





De les gestions entre Madí i Duart, que fins al seu cessament era un dels secretaris generals que integraven el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), es desprèn una altra conversa en la qual aquest últim critica la gestió de la pandèmia. "No tenen ni puta idea. Anem a morir tots", arriba a dir, augurant que "les funeràries no donaran l'abast i no podran portar als embotits de les cases, ni de les residències, ni dels hospitals".





"A Igualada", explica Duart, "en aquest moment ja els tenim dins de refrigeradors. De camions (...) aquests congeladors perquè la incineradora d'Igualada pot 12 a el dia i cada dia es moren més de 12", explica Madí . "I el gran problema, és què cony fem amb els moros, que aquests no volen que els s'incineren, volen que els enterrin a terra (...) si hi ha terra, hi ha terra, i, si no, doncs hi haurà el que hagi . I Al·là, Mahoma ja ho entendrà ", conclou.