Sanitat notifica 18.669 nous positius per Covid-19 i 238 morts en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 18.669 nous casos de la Covid-19, 5.141 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra similar pel que fa als 18.418 de el mateix dia de la setmana anterior.









La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.259.366 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 527, enfront de 521 d'ahir i 436 de dimarts passat, amb un total de 248.271 positius en les passades dues setmanes.





Dels 5.141 casos diagnosticats ahir, 325 s'han produït a Andalusia, 621 a Aragó, 245 a Astúries, 81 a Balears, 49 a les Canàries, 216 a Cantàbria, 192 a Castella-la Manxa, nou a Castella i Lleó, 531 a Catalunya (però que corresponen als dies 31 d'octubre i 1 de novembre perquè no ha pogut actualitzar avui les seves dades per "problemes tècnics"), 48 a Ceuta, 85 a Comunitat Valenciana, 347 a Extremadura, 439 a Galícia, 382 a Madrid, 41 a Melilla, 63 a Múrcia, 428 a Navarra, 932 al País Basc i 107 a La Rioja.





En l'última setmana, han mort 832 persones amb diagnòstic de la Covid-19 positiu confirmat a Espanya, una gran pujada en comparació amb els 777 d'ahir. Fins 36.495 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest dimarts s'han afegit 238 noves morts.





Les 832 morts de l'última setmana es distribueixen de la següent manera: 144 a Andalusia, 92 a Aragó, 68 a Astúries, set a les Balears, 11 a les Canàries, cinc a Cantàbria, 31 a Castella-la Manxa, 129 a Castella i Lleó , 22 a Catalunya, sis a Ceuta, 42 a Comunitat Valenciana, 39 a Extremadura, 70 a Galícia, 35 a Madrid, una a Melilla, 35 a Múrcia, 36 a Navarra, 42 a País Basc i 17 a La Rioja.





Actualment, hi ha 19.943 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya (19.170 ahir) i 2.754 a UCI (2.650 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 2.137 ingressos (2.002 ahir) i 1.606 altes (1.203 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,24 per cent (15,51% ahir) i en les UCI al 29,17 per cent (27,97% ahir).





En l'última setmana, fins 4.980 persones han precisat d'hospitalització per coronavirus, 178.001 en el còmput global de la pandèmia: 821 a Andalusia, 460 a Aragó, 380 a Astúries, 43 a Balears, 66 a les Canàries, 71 a Cantàbria, 134 en Castella-la Manxa, 785 a Castella i Lleó, 330 a Catalunya, 28 a Ceuta, 380 a Comunitat Valenciana, 181 a Extremadura, 361 a Galícia, 364 a Madrid, 12 a Melilla, 214 a Múrcia, 247 a Navarra, cinc en país Basc i 98 a La Rioja.





A més, en aquest període s'han registrat 369 ingressos en unitat de cures intensives (UCI), per a un total de 15.898 des que el virus va arribar a Espanya: 40 a Andalusia, 26 a Aragó, 33 a Astúries, onze a Balears, onze en Canàries, vuit a Cantàbria, vuit a Castella-la Manxa, 37 a Castella i Lleó, 20 a Catalunya, dos a Ceuta, 29 a Comunitat Valenciana, 21 a Extremadura, 45 a Galícia, 14 a Madrid, 26 a Múrcia, 33 a Navarra i cinc en la Rioja.