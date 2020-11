L'OCU aplaudeix la nova normativa de publicitat de el joc i afirma que compleix amb les seves peticions

L'Organització de Consumidors (OCU), considera positiva la nova normativa de publicitat de el joc que, a través de Reial Decret, regula la publicitat de el sector de les apostes i jocs d'atzar en línia.













La societat espanyola està sotmesa a un bombardeig de publicitat de jocs d'atzar, especialment en l'entorn d'esdeveniments esportius, que fa que els consumidors en general i els més vulnerables en particular, estiguin especialment desprotegits. L'accessibilitat i manca de percepció de risc suposen un perill especialment per als consumidors més vulnerables.





OCU, conscient de la gravetat d'aquesta situació, va posar en marxa el 2019 una campanya per exigir a Govern una sèrie de mesures per protegir els consumidors. La nova norma recentment publicada recull algunes de les peticions d'aquesta campanya en matèria de joc online i publicitat.





La norma redueix la publicitat audiovisual a un horari d'entre la una i les cinc de la matinada. També prohibeix equiparar el joc a l'èxit.





Pel que fa a la protecció dels consumidors més vulnerables (menors, joves i gent amb addicció), la norma inclou algunes mesures específiques com la prohibició a les cases d'apostes d'emetre bons de captació de jugadors. Les empreses només podran dirigir les seves ofertes a clients registrats i verificats, per limitar així l'accés als menors o persones amb problemes d'addiccions.





El text recull la prohibició relacionada amb esdeveniment esportius: els clubs esportius no podran ser patrocinats per empreses d'apostes a través publicitat en les equipacions. De la mateixa manera, queda prohibida la publicitat en els estadis si l'emissió es realitza en directe fora de l'horari permès per a la publicitat.





OCU també considera un èxit que la norma reculli una de les principals peticions compreses en la campanya de OCU: la publicitat a internet no podrà mostrar persones o personatges de rellevància pública ni famosos.





Les multes, que poden elevar-se fins al milió d'euros, poden venir acompanyades de la suspensió de l'activitat a Espanya durant un període de fins a 6 mesos.





No obstant això, OCU creu que hi ha alguns aspectes que s'han d'abordar. Cal acompanyar aquesta nova normativa de campanyes informatives i de conscienciació que abordin la problemàtica de el joc destinades a la societat en general.





A el mateix temps, insisteix que cal abordar els problemes de el joc presencial, un tema complex a causa de que es tracta de competències autonòmiques. L'ampliació de la distància entre establiments d'apostes i zones infantils o centres educatius, o la ràtio de locals, especialment en alguns barris són aspectes preocupants per a l'organització.





Finalment OCU considera imprescindible que augmentin les inspeccions tant per la publicitat en línia com per al joc presencial.