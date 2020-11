Els estudiants catalans es faran ells mateixos les proves PCR

Els alumnes i professors de el sistema educatiu català, a partir de l'ESO, s i faran mostres PCR a si mateixos quan hi hagi un positiu en el seu grup estable de convivència, ha explicat la secretària general de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Núria Conca .





Fins ara, les proves les realitzava personal sanitari desplaçat, però Conca ha argumentat aquesta reorganització com un "acte de responsabilitat" per poder destinar recursos humans a l'àmbit sanitari o assistencial, ja que la incidència de virus és més baixa en l'entorn escolar.





El canvi no es materialitzarà, al menys, fins d'aquí a dues setmanes: ara s'estan gravant uns vídeos tutorials per als professors, que seran els encarregats de supervisar la correcta realització d'aquestes proves, i la setmana que ve se'ls farà formació directa.





A més, cal esperar que la Conselleria de Salut envieu els kits amb les autopruebas als centres: "Quan en Salut tinguin clar el protocol d'organització per enviar les proves PCR als centres, serà el moment en que estarem en disposició d'implementar aquesta nova metodologia ", ha detallat Conca.





Cuenca ha assegurat que les autopruebas no tensaran els centres escolars ja que són segures, senzilles i fiables, "és molt difícil no fer-les bé" ha sostingut, i que l'organització serà la mateixa que quan les realitzava personal sanitari desplaçat.





La Conselleria d'Educació no obligarà els alumnes a realitzar-se les proves, si ells o els seus pares no ho volen, però sí que els indicarà que hauran de realitzar l'aïllament preventiu igualment.





D'altra banda, per evitar que els confinaments preventius s'allarguin innecessàriament, a causa dels retards en el lliurament de resultats de les proves, Conca també ha anunciat que, a partir d'ara, els alumnes retornaran als col·legis quan hagi passat la quarantena de 10 dies, tinguin o no tinguin els resultats. "Estem segurs que és oportú que puguin tornar a el centre", ha opinat Conca, que s'ha basat en la poca incidència de contagis dins dels grups bombolla.





EXTRAESCOLARS

La setmana que ve es llançarà una línia d'ajudes de 20 milions d'euros per a les entitats, empreses i institucions dedicades a les activitats extraescolars, afectades pel tancament de les mateixes decretat després de les mesures aprovades pel Procicat.





Cuenca ha assegurat que el departament és "conscient de l'impacte" de la prohibició en termes econòmics, per a les empreses, i educatius, per als alumnes; però ha assegurat que s'havia interrompre el possible contacte entre membres de grups estables de convivència diferents fora dels centres.





INCIDÈNCIA

La secretària general d'Educació ha explicat que el nombre de grups, alumnes i professors confinats s'ha reduït un 19% respecte a el pic estadístic registrat entre el passat divendres i dissabte. "El 95 per cent dels nostres alumnes està podent anar a l'escola amb normalitat i, per tant, estem garantint el seu dret a l'educació", s'ha felicitat Conca.





La Conselleria també ha suspès durant un any les eleccions biennals en els consells escolars, que s'havien de celebrar aquest mes de novembre, "amb l'objectiu de no afegir complexitat o mobilitat als centres i mantenir l'organització dels grups bombolla", segons ha detallat Conca; els membres dels consells, per tant, veuran prorrogat un any el seu mandat.