Catalunya farà test d'antígens als contactes de positius en lloc de PCR

El coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que la Generalitat ha canviat el seguiment de contactes estrets de casos positius de coronavirus a Catalunya --ara realitza test d'antígens en comptes de PCR-- i ho ha atribuït a una situació de mitigació franca.









Ho ha explicat aquest dilluns en roda de premsa en la qual també han participat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.





Una situació de mitigació franca és aquella en la qual no es pot garantir la traçabilitat de casos i els seus contactes per l'impacte assistencial, com en el pic de la primera onada, segons va explicar a finals de setembre el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon.





La sensibilitat del test d'antígens per detectar la presència de virus és similar a la de la PCR en persones que mostren simptomatologia durant els primers cinc dies des que s'inicia el quadre clínic, de manera que "la millor prova segueix sent la PCR", ha insistit el doctor.





No obstant, ha destacat que els test d'antígens tenen "altres utilitats" respecte a la PCR perquè són més econòmics --4,5 euros per cada prova-- i són més ràpids: els resultats s'obtenen en 20 minuts.





Mendioroz ha argumentat que, donat el nombre de casos de Covid-19 a Catalunya, els test d'antígens tindran menys errors mentre que, quan la incidència i el nombre de contagis baixin, hauran de tornar a realitzar PCR per a la detecció d'aquests contactes estrets .





Així mateix, Catalunya seguirà garbellant els contactes estrets amb proves PCR a les escoles i a les residències perquè, segons Mendioroz, són entorns amb menys casos i perquè en l'àmbit residencial volen tenir la proves "més fiable".





"És un equilibri difícil d'entendre però és un tema purament tècnic de quants casos tens", ha tancat el doctor en relació al canvi d'estratègia.





CONTRACTACIONS

Davant d'aquest impacte assistencial derivat de la pandèmia de coronavirus, Vergés ha reivindicat la resolució que va impulsar el Govern --a partir de l'estat d'alarma decretat pel Govern-- perquè els centres sanitaris disposin de les eines per poder contractar nous professionals, així com a estudiants d'últim any i jubilats.





A l'ésser preguntada per quantes incorporacions preveuen, ha matisat que aquesta contractació dependrà directament dels centres sanitaris, de manera que cada equipament haurà de decidir, en funció de les seves necessitats, quins perfils vol incorporar a la seva plantilla i fer-ho.