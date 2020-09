Illa creu que els test d'antígens poden ser equiparables a les PCR

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que els informes que està elaborant l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) sobre els nous test d'antígens que detecten la presència del coronavirus assenyalen que poden ser unes proves equiparables a les PCR.









Aquest dijous es reuneix la Comissió de Salut Pública per analitzar les conclusions a què ha arribat el ISCIII, el sotsdirector, Manuel Cuenca, va participar dimecres al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) per informar, tant a el ministre com a els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes, dels resultats obtinguts en les proves de validació d'aquests test, així com del posicionament de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





"En principi el posicionament és favorable, en el sentit de reconèixer que és una tècnica equiparable, amb alguns condicionants, a les PCR i poden facilitar molt el diagnòstic en matèria de logística i rapidesa. Per tant, amb aquestes noves tècniques de diagnòstic, ja l'espera del que decideixi la Comissió de Salut Pública, podrem reforçar més la capacitat de diagnòstic ", ha assenyalat Illa en una entrevista a RNE.





No obstant, el ministre de Sanitat ha avisat que aquestes proves no van a reduir la pressió assistencial dels serveis sanitaris, especialment en Atenció Primària. "Seguirà havent-hi una càrrega de treball important, no ens podem enganyar", ha dit, per assenyalar que, malgrat això, els nous test afavoriran una "agilització de la pressió que hi ha en aquests centres".