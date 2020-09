Sanitat no reduirà el temps de la quarantena sense proves científiques que ho avalin

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que no es va a modificar el temps en què els contactes estrets d'un cas positiu de la Covid-19 han de romandre en quarantena fins que no hi hagi una "evidència científica sòlida".









Illa s'ha pronunciat així en una roda de premsa després d'una trobada mantinguda amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias; i el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero.





En els últims dies ha sorgit el debat de la possibilitat de reduir a set dies el període de quarantena dels contactes estrets d'un cas de la Covid-19, com així s'ha establert a França. A més, fa una setmana, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que les autoritats sanitàries espanyoles estan estudiant la possibilitat de reduir el període de quarantena per la Covid-19 de 14 a 10 dies, si bé va descartar que, per ara, es vagi a reduir als 5 o 7 dies.





"En els protocols que hi ha a Espanya es diu que en determinades circumstàncies es pot reduir les quarantenes a 10 dies, si bé qualsevol canvi que es faci en els mateixos ha d'estar avalats per criteris científics", ha dit Illa, per reconèixer que la ponència d'alertes i emergències sanitàries de la Comissió de Salut Pública està actualment valorant aquest assumpte.





Fa uns dies, el Ministeri de Sanitat va actualitzar la 'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid-19', i estableix que els contactes de persones que han donat positiu pel virus que realitzin activitats considerades essencials (personal sanitari, sociosanitari, personal de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o personal de centres educatius) no hauran de fer quarantena si tenen una PCR negativa.