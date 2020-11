Fernando Simón i Pau Donés, entre els nous caganers de l'any

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, el futbolista Ansu Fati, l'entrenador Ronald Koeman i el cantant Pau Donés, mort aquest any, són algunes de les novetats que l'empresa gironina Caganer.com ha elaborat per al Nadal d'aquest any.





L'empresa ha creat una trentena de noves figures entre les quals figuren el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, Joe Biden, els músics Gene Simmons, Angus Young i Lemmy Kilmister, la futbolista Alexia Putellas, el pallasso Charlie Rivel i personatges ficticis com Pippi Langstrump, Hermione Granger, Lobezno o Follet Tortuga, ha informat aquest dimecres en un comunicat.





Ha col·locat la mascareta ha personatges polítics i de el món internacional com Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladímir Putin i Boris Johnson, i amb mascareta quirúrgica i guants també el metge i el pagès català creats fa mig any.





L'escultor de Caganer.com, Marc Alós, ha explicat que aquest any les novetats s'han centrat en l'àmbit sanitari pel coronavirus i en l'esportiu, musical i cinèfil.





L'empresa compta amb prop de 530 peces de figures de caganers i l'hivern passat les peces més venuts van ser la de la cantant Rosalia, els personatges de 'La casa de paper' i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.