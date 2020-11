Els embolics en les eleccions presidencials als Estats Units, una tradició que ve de molt lluny

Ni és la primera vegada, ni serà l'última. La disputa electoral que s'està produint als Estats Units té en suspens a tot el món. La velocitat en la transmissió de la informació i el fet que un dels candidats, Donald Trump, porti mesos dient que si perd no acceptarà el resultat electoral si li és advers i ara hagi anunciat que hi haurà batalla legal, ha omplert d'incertesa no només als Estats Units, sinó a tot el món.

No obstant això, no és la primera vegada que una cosa així succeeix en l'anomenada democràcia més del món. En diverses ocasions, la igualtat entre els candidats a la presidència del país ha obligat al fet que la decisió final trigués a donar-se a conèixer més de l'habitual. I, en una ocasió, aquesta disputa va acabar en una guerra. Va ser en 1860.





En aquella ocasió, el republicà Abraham Lincoln va superar als seus rivals. Però els estats de sud es van negar a reconèixer la victòria del president que volia acabar amb l'esclavitud i van considerar il·legítima la seva elecció. La disputa va ser una de les raons que va portar al país a una sagnant guerra civil. La clau en aquella ocasió va ser que el país estava clarament dividit per línies geogràfiques contínues i la unitat entre els estats confederats era molt fort, de manera que es van alçar en armes amb el principal argument de la defensa del seu teòric dret a tenir esclaus.





Ja anteriorment, en 1800, els candidats Thomas Jefferson i Aaron Burr van rebre el mateix nombre de vots el Col·legi Electoral. Tot es va haver de resoldre en una sessió especial de la Cambra de Representants. Després de 36 votacions, el Partit Federalista, que controlava la Cambra, va triar a Jefferson com a tercer president dels Estats Units, ja Burr, vicepresident molt al seu pesar. L'amistat entre tots dos es va trencar i Burr va acabar matant en un duel al líder a la Cambra del partit que li havia impedit arribar a la presidència.





Anys més tard, en 1824, Andrew Jackson va guanyar el vot popular a John Quincy Adams, però no la majoria en el Col·legi Electoral, que va ser per al seu rival. I de nou va haver de ser la Cambra, aplicant un procediment constitucional, la que va decidir que la presidència anava a parar a Adams.





RECOMPTES DIFERENTS

Més extravagant va ser el que va passar el 1876. En plena reconstrucció després de la guerra civil, els republicans dominaven els estats del nord que havien donat suport a la guerra i els del sud amb més afroamericans, mentre que els demòcrates concentraven els seus vots en els estats del nord que no van ser partidaris de la guerra i els estats de majoria blanca del sud. El governador d'Ohio Rutherford B. Hayes va ser el candidat republicà, i el governador de Nova York Samuel Tilden, el demòcrata.





Les denúncies d'assetjament per part dels demòcrates als votants afroamericans republicans de sud enterbolir les eleccions i els estats de Florida, Louisiana i Carolina de Sud, amb governadors republicans, i veient que guanyaria el candidat demòcrata, van optar per invalidar els vots suficients per capgirar el nombre d'electors de cada bàndol i aconseguir que Hayes guanyés per una exigua majoria de 185 a 184 a Tilden al Congrés Electoral. Així que el Congrés va rebre dos recomptes diferents i contradictoris. Per sortir de l'embolic, es va crear una comissió especial que finalment li va donar la victòria al republicà. Els demòcrates van preferir no mantenir la batalla a canvi de la signatura del Compromís de 1877 per accelerar la reconstrucció i acabar amb l'ocupació militar dels estats de sud.





COMPRA DE VOTS

En 1888, les paperetes de vot eren repartides pels mateixos partits polítics. I això provocava l'aparició d'aquells ciutadans que venien el seu vot al millor postor. Els republicans van implantar en alguns estats un sistema de compra de vots. Els demòcrates van descobrir el pastís i ho van denunciar, malgrat la qual cosa el seu candidat, Grover Cleveland, va ser derrotat. No obstant això, aquells successos van tenir tal impacte que a partir de llavors es va optar per l'adopció del vot secret que s'ha mantingut fins avui dia.





KENNEDY CONTRA NIXON

També en el segle XX es van produir situacions semblants. La més significativa va tenir lloc el 1960, quan John F. Kennedy i Richard Nixon pugnaven per la presidència. Les votacions van donar un resultat tan ajustat, menys de 100.000 vots, un 0,02%, a favor de Kennedy, que molts republicans van optar per denunciar un presumpte tongo. Texas i Illinois van centrar l'atenció, sobretot a la zona sud de Chicago, ciutat liderada per un alcalde demòcrata.









La premsa de tendència republicana va fer les seves investigacions i va concloure que hi havia hagut frau. Però ni el partit republicà ni Richard Nixon van voler impugnar les eleccions, així que John F. Kennedy va aconseguir la presidència. I la resta és història.





Més famosa es va fer la pugna entre Al Gore, demòcrata, i George Bush, republicà. La tensió es va centrar en l'estat de Florida, on el governador era Jeff Bush, germà del candidat republicà.





La diferència de vots va ser tan minsa a favor de Bush, que Al Gore va demanar un recompte manual, ja que es va descobrir que la papereta usada per a les eleccions, a més d'il·legal, havia pogut confondre milers de votants. Molts d'ells, confosos pel disseny de la papereta, havia donat el seu vot al candidat Pat Buchanan, del Partit Reformista, en lloc de Gore, mentre que els lectors electrònics havien deixat de comptabilitzar més de 60.000 vots per no haver estat correctament perforats els forats del candidat escollit.





Així les coses, es va dur a terme un recompte manual d'aquestes paperetes, amb imatges que han passat a la història amb el personal examinant gairebé amb lupa per saber quin candidat havia estat elegit. El recompte va durar fins al 12 de desembre, data en què el Tribunal Suprem del país va dictaminar que el recompte s'havia acabat amb la victòria mínima de Bush. Va guanyar per una diferència de 537 vots a l'estat de Florida.