Les famílies, contràries al fet que els alumnes es facin ells mateixos les proves PCR

Associacions de pares i mares i sindicats de professors han rebut amb "inquietud" la decisió de la Generalitat que els mateixos alumnes facin la presa de mostres per fer proves PCR a partir de l'ESO, amb supervisió dels docents, quan hi hagi un cas positiu en el seu grup estable de convivència.

La mesura, anunciada per la secretària general de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Núria Conca, com "un acte de responsabilitat" per alliberar els equips sanitaris, no s'implementarà en menys de dues setmanes.





El secretari general del sindicat AspepcSps, Xavier Massó, ha opinat que la decisió "no té nom. És el reconeixement implícit i explícit que la Conselleria se'ls ha anat la situació de les mans". Massó ha afirmat que els docents "no són ni metges ni infermers, no saben fer aquestes proves i l'alumne pot fer-se mal".





També des de l'àmbit sindical, CCOO de Catalunya ha argumentat que, "si el Govern no ha volgut acordar amb els agents socials aquest procediment d'actuació, li correspon la contractació de personal sanitari que estigui capacitat per respondre en els casos de possibles complicacions ". El sindicat també ha considerat en un comunicat que "no es pot seguir sobrecarregant als equips educatius amb tasques que no els són pròpies".





ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES

El president de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari (Fapaes), Lluís Vila, s'ha mostrat "inquiet i cautelós" davant la mesura, i ha reclamat més explicacions al departament.





Vila ha afirmat que "els professors no són els que han de fer la recollida de mostres i els alumnes no estan capacitats", i ha expressat sospites que les mostres acabin contaminades o mal preses.





Des de les Associacions federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC), la seva presidenta, Belén Tascón, ha traslladat la "inquietud" de les famílies associades davant la informació de què disposen. "La pràctica ha d'estar supervisada per professionals per evitar danys i contagis, i els docents no són sanitaris", ha assegurat Tascón, que ha afegit que la manca de personal és la casella de sortida de tota crisi.





Finalment, el vicepresident de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel), Marcial Quintairos, ha recelat que les mostres no tindran "ni la qualitat ni la serietat que haurien de tenir", i ha opinat que el problema seguirà residint a la tardança dels laboratoris a lliurar els resultats de les PCR. Quintairos ha lamentat que l'àmbit educatiu "segueixi considerat com un apèndix de què el sistema sanitari s'aprofita, cedint-li la injecció de vacunes o la fluoració de les dents, que s'haurien de realitzar en els centres d'atenció primària".