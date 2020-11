El recompte segueix en uns EUA dividits entre "comptar fins a l'últim vot" i detenir l'escrutini

La carrera per convertir-se en el proper president dels Estats Units prossegueix en la matinada d'aquest dijous a mesura que el conteo continua en els estats que encara romanen en disputa en una espera marcada per les crides a "comptar l'últim vot" per part del demòcrata Biden i les demandes de Donald Trump per detenir el conteo en tres estats.









Els estats en els quals els mitjans no han projectat guanyadors són Nevada, Arizona, Carolina del Nord, Pennsilvània i Geòrgia. Fins al moment, Biden lidera en Nevada i a Arizona, mentre que el president nord-americà ho fa en els altres tres.





No obstant això, el candidat demòcrata està recuperant terreny tant a Geòrgia com a Pennsilvània, on queden per comptar-se els vots per correu i anticipats de les ciutats, fet que beneficia a Biden en dos sentits: més demòcrates han votat per anticipat i les ciutats són més demòcrates.





Per la seva banda, Trump està retallant distància en l'estat d'Arizona, que Fox News i AP van projectar per Biden durant la nit del dimecres, però que altres mitjans consideren que està massa ajustat com per decantar-se per algun candidat.





Segons les projeccions de la cadena de televisió nord-americana CNN, Biden compta amb 253 vots electorals dels 270 necessaris, Trump suma 214. Amb una victòria a Pennsilvània, que reparteix 20 vots electorals, el candidat demòcrata aconseguiria la presidència. El mateix ocorreria amb qualsevol combinació que inclogués dues dels altres estats en disputa: Arizona (11 vots), Nevada (6 vots), Geòrgia (16 vots) i Carolina del Nord (15 vots).





Per la seva banda, Trump hauria de guanyar almenys quatre dels cinc estats en lliça per ser president.





ADVOCATS I MANIFESTACIONS





Si ahir va ser el dia en què van sortir els votants per dipositar la seva papereta en l'urna, aquest dimecres ha estat marcat per l'acció dels advocats de l'equip de Trump que ha presentat demandes intentant parar el recompte per presumptes irregularitats a Pennsilvània, Michigan i Geòrgia.





D'acord a integrants del Partit Republicà consultats per Fox News, la campanya de Trump planeja posar demandes per parar el recompte a Geòrgia, un comtat de majoria demòcrata, ja que, segons un membre del partit, un operari va barrejar paperetes emeses per correu sense processar amb algunes ja processades.





També han sortit al carrer simpatitzants de Trump que s'han manifestat en centres de recompte en estats com Michigan i Arizona.





El partit demòcrata ha respost, ja que segons el diari digital 'Politico', la campanya de Biden ja ha desplegat advocats en Nevada, Wisconsin, Pennsilvània i Michigan.





TRUMP "ENFADAT" I BIDEN OPTIMISTA





Després de proclamar la seva victòria, Trump ha passat gran part del dia alertant sobre els presumptes fraus, cap provat, que s'estaven produint i que estaven fent desaparèixer "màgicament" el seu avantatge.





Segons ha informat CNN, el president nord-americà també ha trucat "enfadat" diversos governadors republicans com el governador de Florida, Ron DeSantis, i el de Geòrgia, Brian Kemp.





D'acord a 'New York Times', el president fins i tot hauria especulat amb la idea de postular-se per a la presidència en 2024 en cas de perdre.





Per la seva banda, Biden ha comparegut per assegurar que està en el camí a la victòria, però que cal comptar tots els vots.





Des de la seva campanya, han traslladat a CNN que són optimistes respecte a guanyar Geòrgia i Pennsilvània, fet que donaria una victòria folgada al candidat demòcrata sense haver d'esperar el resultat dels altres estats en disputa.