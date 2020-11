El Barça s'aferra a Ter Stegen per derrotar el Dinamo de Kíev

El FC Barcelona va doblegar (2-1) a el Dinamo de Kíev amb més patiment del que s'esperava a la tercera jornada de la Lliga de Campions, per aconseguir el ple de victòries en el Grup G malgrat un partit poc fiable on el millor va ser Marc Andre Ter Stegen, qui va estrenar la seva temporada de manera espectacular.





El porter alemany va poder jugar després de rebre l'alta mèdica, mes i mig després de passar per quiròfan. El retorn de Ter Stegen, just després de la sentència de Net davant l'Alabès, no va poder ser més sonat, amb mitja dotzena de parades salvadores, de gol cantat.





El Barça també va atacar i de fet va fer també heroi un xaval anomenat Neshcheret, sense partits de professional i reclutat per Mircea Lucescu davant les múltiples baixes per contagis de la Covid-19, que el va obligar a presentar a l'estadi blaugrana sense nou dels seus jugadors .. de l'inici en tromba i el gol de Messi de penal als cinc minuts, el quadre local, més favorit si és possible davant el panorama del seu rival, va donar pas a un joc irregular.





Ronald Koeman es va trasbalsar veient al seu equip concedir ocasions, incapaços de manar ni sentenciar. De nou De Jong va exercir de central i d'inici el Barça va atacar amb tot. Pedri la va tenir i Griezmann també, a el ritme que Neshcheret s'ho creia i el Dinamo creixia. El Barça va perdre la pilota i va deixar que el rival comencés a arribar, com un colador. A la mitja hora, Ter Stegen va deixar el seu primer gran aturada.





El Barça es va donar per al·ludit i va deixar un altre allau de vegades, amb Messi i Pedri de nou fregant el segon. A la represa, més de el meta alemany, i fins i tot un gol visitant anul·lat perquè la pilota havia sortit fora al servei de córner. Un altre peu miraculós de Ter Stegen va confirmar que el Barça patiria, amb les contres que llançava Rodrigues i que frustrava sota pals l'alemany.





Neshcheret també lluïa a l'altra porteria davant Sergi Roberto i volant per evitar el gol de falta de Messi, però en un descuit dels centrals Piqué va posar el 2-0 a centre de Ansu Fati.





Llavors, Tsygankov va fer justícia i va aconseguir finalment batre Ter Stegen i a l'Barça li van quedar 20 minuts de coquetejar amb la xafogor que salven els tres punts i els 9 en el liderat de el grup.





Alineacions:

Barça: Ter Stegen; Dest, Piqué, De Jong, Jordi Alba; Busquets (Lenglet, min.72), Pjanic (Sergi Roberto, min.60); Pedri (Aleñá, min.83), Messi, Fati (Trincao, min.74) i Griezmann (Dembélé, min.60).





Dinamo de Kíev: Neshcheret, Kedziora, Zabamyi, Popov, Shabanov, Buyalskiy (Lednev, min.86), Shepeliev, Andriyevskiy, Tsygankov, Rodrigues (De Pena, min 71) i Supryaha (Verbic, min 71).





Gols: 1-0, min.5: Messi, de penal. 2 - 0, min.65, Piqué. 2 - 1, min.75, Tsygankov.

Àrbitre: Michael Oliver. Targeta groga a Buyalsky (min.70)