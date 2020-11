Sanitat notifica 21.908 nous positius i 368 morts per Covid-19 en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 21.908 casos més de Covid-19, dels quals 9.606 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 8.924 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.306.316. La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 527,30 casos per cada 100.000 habitants.





Quant als morts per la Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 368 més, 1.002 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 38.486 persones.





Actualment hi ha 20.281 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya i 2.802 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.421 ingressos i 2.339 altes. A més, en l'última setmana 4.796 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 364 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,35 per cent i en les UCI al 29,20 per cent.





De les 9.606 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 2.075 s'han localitzat a Madrid (317.391 en total), tot i que 663 a Andalusia (156.402), 1.030 a Aragó (61.686), 429 a Astúries (13.676), 82 a Balears (19.693), 144 a Canàries (17.916), 154 a Cantàbria (10.804), 275 a Castella-la Manxa (69.810), 25 a Castella i Lleó (90.671), 1.238 a Catalunya (253.236), 74 a Ceuta ( 1.947), 123 a Comunitat Valenciana (69.036), 531 a Extremadura (22.204), 726 a Galícia (37.323), 34 a Melilla (3.266), 80 a Múrcia (40.246), 419 a Navarra (35.214), 1.214 al País Basc (72.227) i 290 a La Rioja (13.568).





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 2.695 morts a Andalusia (158 en l'última setmana); a Aragó 1.753 (107 en els últims set dies); a Astúries 520 (86 en l'última setmana); a Balears 372 (cinc en els últims set dies); a Canàries 295 (10 en una setmana); a Cantàbria 257 (10 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.438 (35 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.810 (163 en els últims set dies).





A més, 7.147 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (21 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 29 morts des del començament de la pandèmia (vuit en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.875 (60 en els últims set dies); a Extremadura 760 (47 en una setmana); a Galícia 969 (76 en els últims set dies); a Madrid 10.821 (83 en els últims set dies); a Melilla 14 (dos en els últims set dies); a Múrcia 378 (53 en els últims set dies); a Navarra 738 (34 en els últims set dies); al País Basc 2.136 (27 en els últims set dies); i a La Rioja 479 (17 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 26 d'octubre i fins a l'1 de novembre s'han realitzat 1.205.303, de les quals 923.932 han estat PCR i 281.371 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 13,32 per cent.