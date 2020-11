El Parlament reclama un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'ajudes a la dependència

El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de PSC -Units que insta el Govern a presentar, abans que acabi el 2020, un pla de xoc per reduir les 76.000 persones que es troben actualment en llista d'espera per accedir a una prestació o servei de dependència a Catalunya, a més de reduir la burocràcia administrativa.









La moció, que també reclama establir la teleassistència com a dret per a aquelles persones dependents que no visquin en centres residencials, s'ha aprovat amb els vots favorables de Cs, el PSC, els comuns, la CUP i el PP, i les abstencions d'ERC i JxCat.





El text de la moció demana fer efectiu, abans del 30 de novembre, "tots els pagaments pendents per part de la Generalitat en l'àmbit residencial" i en les actuacions d'atenció social i de reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna.





També reclama reforçar, en un termini màxim de 15 dies, tots els mitjans necessaris --personal, proves garantides, atenció sanitària, entre d'altres-- per fer front a la segona onada del Covid-19, a més d'establir un protocol d'obligat compliment de comunicació entre els gestors dels serveis residencials i els familiars dels residents per informar de la situació dels últims.





En la seva intervenció, el diputat socialista Raúl Moreno ha alertat que, segons ell, Catalunya presenta la llista d'espera en dependència més llarga d'Espanya, ha criticat la situació de infrafinançament del sector sanitari i de les cures i ha recordat que les residències són competència exclusiva de la Generalitat: "Facin el seu treball".





D'aquesta manera, ha reclamat que l'executiu català detall per escrit i en un termini de 15 dies als grups parlamentaris la destinació i quantitat dels fons i recursos rebuts per part de l'Estat destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia a Catalunya.





DEBAT





Des de la bancada dels comuns, Yolanda López ha advertit que, segons les seves dades, més del 12% de les residències de Catalunya tenen algun cas positiu en l'actualitat, per la qual cosa s'ha sumat a la petició de PSC d'agilitar les llistes de espera i de fer efectiu el compliment dels terminis d'ajuts, que ha valorat en 16,6 milions d'euros.





Segons la diputada de Cs Elisabeth València, ni la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ni el conseller de Treball, Afers Socials i famílies, Chakir el Homrani, han sabut gestionar ni donar explicacions per la situació a les residències al llarg de la pandèmia, i ha reclamat que "qualsevol sospita sobre la gestió en les residències ha de ser aclarida".





Tot i que la diputada d'ERC Najat Driouech ha lamentat que les persones grans i les dependents hagin estat col·lectius especialment afectats per la pandèmia del coronavirus, ha criticat que es "responsabilitzi exclusivament" a la Generalitat en qüestions que són compartides amb altres administracions o competència de Govern central.





Des de la bancada de JxCat, Josep Maria Forner ha assumit que hi ha una situació de infrafinançament a Catalunya però l'ha atribuït a l ' "incompliment des del moment zero per part de l'Estat" que, segons ell, centrifuga el deute.





SUBGRUPS





Per la seva banda, el 'cupaire' Vidal Aragonés ha aplaudit el "rigor" de la moció dels socialistes i ha urgit a donar resposta a les llistes d'espera, a cobrir l'assistència sanitària i reclamar el pagament dels terminis endarrerits destinats a l'àmbit sanitari.





Malgrat que el popular Santi Rodríguez ha anunciat que donaran suport a la totalitat de la moció, ha retret que inclogui mesures específiques per Mont-roig de Camp (Tarragona), un municipi sobre el qual ha apuntat que, precisament, està governat pels socialistes.