Sanitat notifica 22.516 nous positius i 347 morts en l'últim dia

Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres al Ministeri de Sanitat 22.516 nous casos de Covid-19, 9.150 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra inferior respecte als 25.595 de el mateix dia de la setmana anterior.





La xifra global de contagis a Espanya s i s'eleva ja a 1.328.832 des de l'inici de la pandemia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 525, enfront de 527 ahir i 485 el divendres passat, amb un total de 247.235 positius en les passades dues setmanes.





Dels 9.150 casos diagnosticats ahir, 698 s'han produït a Andalusia, 973 a Aragó, 574 a Astúries, 81 a Balears, 156 a Canàries, 308 a Cantàbria, 190 a Castella-la Manxa, 41 a Castella i Lleó, 885 a Catalunya , 76 a Ceuta, 123 a Comunitat Valenciana, 574 a Extremadura, 705 a Galícia, 1.744 a Madrid, 51 a Melilla, 153 a Múrcia, 344 a Navarra, 1.240 al País Basc i 234 a La Rioja.





En l'última setmana, han mort 1.088 persones amb diagnòstic de Covid-19 positiu confirmat a Espanya. Fins 38.833 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri. En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 347 noves morts, en comparació amb els 368 d'ahir i els 329 de el divendres anterior.





Les 1.088 morts en els passats set dies es distribueixen de la següent manera: 186 a Andalusia, 123 a Aragó, 90 a Astúries, set a les Balears, 10 a les Canàries, 11 a Cantàbria, 41 a Castella-la Manxa, 156 a Castella i Lleó, 65 a Catalunya, 10 a Ceuta, 59 a Comunitat Valenciana, 50 a Extremadura, 70 a Galícia, 61 a Madrid, vuit a Melilla, 56 a Múrcia, 40 a Navarra, 30 a País Basc i 15 a La Rioja.





Actualment, hi ha 20.209 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya (20.281 ahir) i 2.833 a UCI (2.802 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 2.244 ingressos (2.421 ahir) i 2.211 altes (2.339 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,28 per cent (16,35% ahir) i en les UCI al 29,47 per cent (29,20% ahir).





En els passats set dies, fins 5.152 persones han precisat d'hospitalització per coronavirus (167.164 en el còmput global de la pandèmia a Espanya): 923 a Andalusia, 418 a Aragó, 383 a Astúries, 62 a Balears, 53 a les Canàries, 65 en Cantàbria, 104 a Castella-la Manxa, 822 a Castella i Lleó, 410 a Catalunya, 23 a Ceuta, 355 a Comunitat Valenciana, 171 a Extremadura, 352 a Galícia, 352 a Madrid, 12 a Melilla, 302 a Múrcia, 224 en Navarra, 19 a País Basc i 102 a La Rioja.





En aquest mateix període s'han registrat 370 ingressos en unitats de cures intensives (UCI), per a una xifra total de 14.047 des que el virus va arribar a Espanya: 47 a Andalusia, 33 a Aragó, 22 a Astúries, 10 a Balears, nou a Canàries, set a Cantàbria, nou a Castella-la Manxa, 48 a Castella i Lleó, 22 a Catalunya, un a Ceuta, 22 a Comunitat Valenciana, 22 a Extremadura, 43 a Galícia, cinc a Madrid, 25 a Múrcia, 28 a Navarra, tres a País Basc i 14 a La Rioja.