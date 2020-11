Els autònoms acusen al Govern central de negar certes ajudes als hostalers obligats a tancar els seus negocis

El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciat que s'estigui denegant la prestació extraordinària per suspensió d'activitat a hostalers que estan tancant els seus negocis per les mesures restrictives per frenar la pandèmia en algunes comunitats autònomes .

El president de la Federació ha deixat clar que aquest "no és l'esperit" amb el qual es va negociar aquesta prestació. Segons ha assenyalat, la Seguretat Social s i està excusant per denegar les prestacions al·legant que, tot i que s'ha suspès l'hostaleria en regions com Catalunya, Navarra, Galícia, Astúries, Aragó, Múrcia o el País Basc, sí que està permès el repartiment de menjar a domicili o de recollida en el propi local.





"Això és tan incongruent com si demà una comunitat autònoma tanca tot el comerç i tampoc es pot donar la prestació per cessament d'activitat extraordinària als autònoms d'aquest sector perquè està permès el comerç electrònic", ha posat d'exemple. Amor ha assenyalat que el 95% dels bars d'aquestes regions es troben en tancament total. "Tenen les portes dels seus restaurants i la seva activitat tancada a el 100%", ha postil·lat.





Des del seu punt de vista, el més lògic és que no s'utilitzi aquest argument "torticer" per dir que l'activitat no està tancada a el 100%. De fet, ha recordat que al mes de març es podia accedir a una ajuda similar i també estava permès el repartiment a domicili.





El president d'ATA ha apuntat que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions li ha transmès que la norma és així. No obstant això, considera que aquesta és una interpretació que "no estava en l'esperit" de la negociació i, per això, ha demanat al Ministeri que el revisi i rectifiqui "urgentment", ja que "ara mateix ni l'1% de la hostaleria es dedica a la venda a domicili ni el 10% obre el seu local o està preparat per preparar menjar per consumir fora de el local ". "No es pot obligar a hostalers a tancar, que l'única ajuda que doni l'Estat siguin 470 euros de prestació per cessament i que ara aquesta se'ls estigui negant per una interpretació que com menys és cridanera", ha denunciat.