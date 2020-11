Demanen 30 anys de presó per a un professor per abusos sexuals a les seves alumnes

La Fiscalia demana penes que sumen 30 anys de presó per a un professor acusat de sis delictes continuats d'abusos sexuals a menors suposadament comesos sobre sis alumnes seves, quan comptaven entre els set i vuit anys d'edat. El judici es preveu celebrar els dies 18 i 19 de novembre a la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Còrdova.





Segons recull la qualificació de el Ministeri Públic, el processat, d'uns 40 anys, feia classes com a professor en un col·legi de la capital cordovesa i els fets presumptament van ocórrer entre els cursos 2011-2012 i 2012-2013.





Al respecte, l'acusat suposadament va realitzar tocaments a les menors "sent pràctica habitual al llarg de curs", al que afegeix el fiscal que els fets també van tenir lloc presumptament en un campament organitzat pel mateix col·legi, en aquest cas en el curs 2014/2015.





A més de la pena de presó, el Ministeri Públic ha sol·licitat que li imposin la inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular amb menors d'edat per un temps superior de tres anys a el de la durada de la pena de privació de llibertat imposada en el seu cas en la sentència.