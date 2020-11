​Foment exposa a Casado la necessitat d'aprovar ajudes urgents per a les empreses

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha visitat la seu de Foment del Treball, on ha mantingut una reunió amb empresaris en la qual s’ha revisat l’actual conjuntura econòmica molt afectada per la crisi sanitària i les mesures extraordinàries per contenir la propagació del virus de la Covid-19.





Casado, que ha signat el Llibre d’Honor de la institució, ha estat rebut pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. El president de la institució ha reiterat la necessitat d’aprovar mesures immediates per ajudar les empreses i evitar així el seu tancament i la pèrdua de milers de llocs de treball.





Sánchez Llibre ha recordat que és necessari aprovar ajudes directes per a les empreses, al marge dels fons europeus, tal com estásn fent els principals països europeus. “Estimem en 50.000 milions d’euros el capital necessari per salvar les empreses”, ha reiterat.





De la mateixa manera, ha insistit en la necessitat d’avançar plans de xoc per als sectors del turisme, l’hoteler, la restauració, el comerç, la cultura i l’esport, que són els més afectats per les mesures que limiten l’activitat econòmica i la mobilitat dels ciutadans.