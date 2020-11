L'Arquebisbat afirma que Ajuntament i Generalitat coneixien la celebració de l'acte a la Sagrada Família

L'Arquebisbat de Barcelona ha explicat aquest diumenge que tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat "eren coneixedores" de l'acte celebrat aquest dissabte a la Sagrada Família amb gairebé 600 assistents.





Fonts de l'Arquebisbat han informat que a l'acte van acudir el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali, i el director general de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, en representació de les dues administracions, i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle .





"Quan vam celebrar un acte convidem a tothom. Tot això se sabia. Sabien què es feia a la Sagrada Família", han detallat les mateixes fonts.





L'Arquebisbat ha destacat que es va respectar el límit d'assistència, perquè el 30% de l'aforament de la Sagrada Família és prop de 900 persones, i estava previst que acudissin 800 --unes 200 no van poder fer-ho a causa de el tancament perimetral de la ciutat-- .





Pel que fa a l'expedient obert per l'acte, a l'Arquebisbat "no li consta que hagi arribat", després que aquest dissabte la Conselleria de Salut anunciés que obriria una investigació per revisar si es van complir totes les mesures sanitàries i restriccions de mobilitat a l'acte i en la seva organització.