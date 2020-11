Mor als 110 anys la dona més gran de Galícia, Josefina Villaverde

Josefina Villaverde, la dona més gran de Galícia i de tots els afiliats del PSOE a Espanya, va morir aquest diumenge al seu domicili de Cuntis, a Pontevedra, amb 110 anys, segons han difós diferents agrupacions socialistes a través de les xarxes socials.









Josefina Villaverde al seu domicili / El Far de Vigo













A més, el president del Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, ha lamentat la pèrdua de la seva "companya més longeva". "Una dona valenta, vital i compromesa amb els valors socialistes a la qual trobarem a faltar", ha afegit a través del seu compte de Twitter.





També el secretari xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha expressat en un 'tuit' la seva "tristesa" per la mort d'aquesta "gran dona, compromesa i d'idees socialistes". Els dos líders han donat el seu "condol" a la família, als seus amics ia l'agrupació local.













Per la seva banda, el PSOE de Cuntis, localitat natal de Josefina Villaverde, ha manifestat en el seu compte de Facebook la seva "dol" per la pèrdua d'una dona "de les que deixen empremta".





"Lluitadora, lliure, compromesa i avançada als seus temps. Els 110 anys no et van treure el somriure dels teus llavis. Sempre disposada a compartir vivències i sabers, vas ser i seràs per sempre un referent per Cuntis i pel socialisme", continua.





El PSOE del municipi també expressa el seu "condol" i se suma "a el dolor" de la família. "Les persones marxen, però de les que són bones, com tu, sempre perduraran els bons records. Sempre et portarem al cor i en el pensament. Que la terra et sigui lleu", li dedica finalment el seu partit.