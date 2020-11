El Celta, una màquina de triturar tècnics, cessa a Òscar Garcia Junyent

L'entrenador de Sabadell deixa la disciplina celeste poc després de complir un any a el front de la banqueta.









Ser entrenador del Celta de Vigo s'ha convertit en un treball de risc. Des de la marxa d'Eduardo Berizzo fa ja quatre temporades, cap entrenador del Celta ha durat més d'un any al banc del club gallec. Òscar Garcia és l'últim a sumar-se a una llista d'hereus del 'Toto' en què estan Joan Carloz Unzué, Antonio Mohamed, Miguel Cardoso i Fran Escribá.





El ja extècnic del Celta deixa el càrrec just quan es complia un any de la seva arribada a Vigo. Un any i cinc dies després, Óscar deixa a disciplina celtiña amb un rècord de 8 victòries, 17 empats i 13 derrotes. La permanència conquerida el passat curs no ha estat suficient èxit per salvar el seu cap aquest any, on un mal començament de curs ha portat a la directiva de el club a prescindir dels seus serveis.





"El club transmet el seu més sincer agraïment, tant a l'entrenador català com als seus col·laboradors, pel seu treball, professionalitat i esforç demostrat durant la seva etapa al RC Celta, en què van aconseguir certificar la permanència en una complicada temporada 2019/20", indica el Celta al seu web.









L'etapa de García ha estat marcat per la inestabilitat, tant en el joc -provocat en gran mesura pel baix rendiment d'alguns jugadors cridats a liderar el club- com en els despatxos i al vestidor, ja que han estat molt sonades les seves baralles entre Felip Miñambres, director esportiu, o Hugo Mallo, excapità del Celta per decisió del propi Óscar. Les lesions, una planificació esportiva com menys deficient o la crisi del coronavirus, amb el seu consegüent efecte sobre les arques de club, també han llastrat l'etapa de l'ensinistrador.





Ara, just en l'aturada de seleccions, el Celta ha d'idear un nou full de ruta i definir a què vol jugar amb les opcions que hi ha al mercat. En els últims dies els noms de Marcelino i Berizzo han sonat amb força, però tant la memòria cau de l'asturià com el contracte de l'argentí amb Paraguai fan molt complicat que es puguin abordar aquestes contractacions.