El Barça guanya al Betis per golejada

El FC Barcelona va acabar amb la seva depressió de lliga davant del Real Betis (5-2) gràcies a l'aparició de Leo Messi, suplent per primer cop en més de deu mesos, i a l'instint d'Ousmane Dembélé, la electricitat va ser decisiva per encarrilar la victòria a la novena jornada de la Lliga Santander i 'obligar' a la reacció després dels dubtes del començament.









L'equip de Ronald Koeman és un coet a la 'Champions', però es gripa en el campionat domèstic. Després de quatre jornades sense guanyar-inclòs el 'Clàssic' com local-, el Barça va poder per fi redimir amb un partit que va tenir diverses fases i on va saber imposar el seu oci per evitar més ensurts a hores d'ara del campionat. La suplència de Messi ho va acaparar tot.





El segon entrenador de Barça, Alfred Schreuder, va explicar abans de l'inici que Messi "no està fresc" per jugar d'inici. L'argentí va assumir la banqueta amb naturalitat i aplaudir els gols dels seus companys. En concret, el gol que va avançar als blaugranes en l'equador del primer acte. Dembélé va ser tot potència incontrolada. Un xurriacada del francès va destrossar les taules de l'inici.