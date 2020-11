Les eleccions al Barça cauran per Nadal mentre el club necesita 300 milions d'euros

La situació econòmica del Barça "no és confortable". Així l'ha definit, "per no fer servir paraules més forts", el president de la Comissió Gestora, Carles Tusques, que s'ha fet càrrec de la gestió de el club fins que se celebrin eleccions, tot i que més tard ha reconegut que aquesta situació "és molt complicada ".





Precisament sobre el assumpte de les eleccions, Tusquets ha anunciat que la intenció de la gestora és que els comicis se celebrin al Nadal. "Volem que es convoquin al voltant del Nadal, encara que tot dependrà de que es pot anar a votar amb totes les garanties sanitàries", ha dit.





Després de reconèixer que el vot electrònic és "impossible, ja que ni els estatuts del club ni la llei catalana de l'esport ho permeten", el president de la gestora ha afirmat que volen que a les eleccions hi hagi el màxim de participació possible perquè la nova directiva "tingui el suficient suport dels socis perquè pugui prendre les mesures necessàries".





Per això, parlaran amb els responsables sanitaris de la Generalitat per estudiar les millors opcions i les mesures de seguretat necessàries i ha apostat per "potenciar el vot per correu si és necessaris per aconseguir la màxima participació". A més, ha reconegut que si cal s'establiran diverses seus perquè el major nombre de socis pugui votar.





MESURES EXCEPCIONALS

No obstant això, la major preocupació de la gestora és la situació econòmica del club, que ha vist reduïts els seus ingressos en 200 milions d'euros i que necessita amb urgència 300 milions per evitar una crisi de conseqüència incalculables.





Encara que, Tusquets ha assegurat que "el futur del club és optimista i està garantit", ha reconegut que necessitaran "la col·laboració de tots els empleats i esportistes del club, ja que la situació econòmica no és còmoda i es necessitarà un esforç per part de tots", deixant de està forma entreveure que la negociació amb jugadors i treballadors de l'entitat només té una sortida, la retallada de les despeses.





Igualment ha reconegut que l'excessiva dependència del Barça dels ingressos que aconsegueix gràcies al turisme, ara pràcticament paralitzat, el col·loca en una situació pitjor que la d'altres clubs i que la impossibilitat d'obrir l'estadi impedeix uns ingressos d'uns 200 milions d'euros .





Per això, defensa que la negociació amb esportistes i treballadors s'ha de tancar amb un acord com més aviat millor, tot i que ha reconegut que qualsevol acord que s'aconsegueixi ara podrà ser revertit per la junta que surti de les eleccions. "Espero que tot el personal estigui a l'altura", ha afirmat Tusquets. "No volem treure-li els diners a ningú, només que es pagui a tothom quan es pugui pagar, i a la taula de negociació hi ha alternatives per a les diferents situacions contractuals, ja que no és el mateix un jugador que acaba contracte que un altre que li queden diversos anys ".





En la primera situació es troba Leo Messi, que a partir de gener serà lliure, si així ho desitja, de negociar un contracte amb qualsevol club del món. Pel que fa a l'argentí, Tusquets ha estat clar i ha assegurat que "no anem a fer-li un vestit a mida a ningú i el que volem és solucionar el tema de tota la plantilla i dels treballadors del club perquè tots estiguin satisfets. Si no hi ha disponibilitat de diners caldrà buscar solucions fins que l'hagi ".





MASSA SALARIAL MOLT ALTA

El president de la Comissió Gestora ha reconegut que un dels principals problemes del club és la seva massa salarial, que representa el 70% de les despeses de l'entitat, la major part en els sous dels jugadors de la primera plantilla. "Crec que és la més alta de tots els clubs europeus", ha reconegut Tusquets, pel que considera necessari que es retalli de manera urgent.





A més, ha assegurat que la possibilitat de realitzar algun fitxatge dependrà de la sortida d'algun jugador o que el reforç que hagi d'arribar ho faci amb la carta de llibertat sota el braç. Així l'hi ha fet saber a l'tècnic del primer equip de futbol, Ronald Koeman. "No sé si podrà venir algú a la finestra de gener, però primer ha d'haver alguna venda", ha sentenciat.





Tambè ha reconegut que els possibles fitxatges estaran condicionats i la junta directiva entrant podrà fer enrere els acords si així ho desitja. "Totes les decisions que prengui aquesta Comissió Gestora podran ser revertides per la junta directiva que triïn els socis", ha conclòs.