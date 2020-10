El Barça inicia la negociació per retallar més d'un 20% el sou a empleats i jugadors

La directiva del Barça iniciarà negociacions amb el comitè d'empresa de el club per intentar arribar a un acord que li permeti reduir el fast en personal entre un 20 i un 30 per cent.

La decisió de la directiva no ha caigut gens bé ni entre els treballadors ni entre els jugadors, sobretot els de la primera plantilla, que recriminen a la directiva, entre moltes altres coses, que s'han assabentat de les seves pretensions pels mitjans de comunicació .













Tampoc els empleats de l'entitat estan molt contents amb les intencions de la directiva. La massa salarial que representen la totalitat dels empleats, sense comptar amb els esportistes professionals, suposa una quantitat molt petita dins del pressupost de l'entitat i una retallada salarial com el que pretén dur a terme la junta ho consideren inacceptable.





A més, és molt probable que els esportistes professionals optin per no seure a la taula de negociació i buscar una negociació pel seu costat. Ells es porten el gruix del pressupost de l'entitat, un 70%, mentre que la resta dels empleats amb prou feines suposa el 4% de la despesa de l'entitat. I molts d'ells, tal com va reconèixer el mateix president de l'entitat, són mileuristes.