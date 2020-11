La ciència guanya la batalla al Covid-19: Pfizer anuncia que la seva vacuna té una eficàcia de més del 90%

Pfizer i Biontech han anunciat aquest dilluns que la seva vacuna contra el Covid-19 és eficaç en més del 90 per cent, després del "èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3. Així, la seva candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra la SARS-COV-2 ha demostrat la seva eficàcia contra el coronavirus en participants sense evidència prèvia d'infecció, segons el primer anàlisi d'eficàcia provisional realitzat el 8 de novembre.









Les proves han estat realitzades a un total de 43.538 participants i l'anàlisi ha avaluat 94 casos confirmats de Covid-19 en participants de l'assaig.





Després d'aquests resultats, el president i director executiu de Pfizer, Albert Bourla, ha destacat que avui és "un gran dia per a la ciència i la humanitat". "Els primers resultats del nostre assaig de la vacuna Fase 3 Covid-19 proporciona l'evidència inicial de la capacitat per prevenir Covid-19", ha dit.





En aquest punt, ha celebrat que han assolit aquest "fita" en el seu programa de desenvolupament de vacunes en un moment en què el món "més ho necessita", amb taxes d'infecció que "estableixen nous rècords, hospitals que s'acosten al seu capacitat excessiva i economies que lluiten per reobrir".





"Amb les notícies d'avui, estem un pas significatiu més a prop de brindar a les persones de tot el món un avanç molt necessari per ajudar a posar fi a aquesta crisi de salut mundial. Esperem poder compartir dades addicionals d'eficàcia i seguretat generats per milers de participants en les pròximes setmanes", ha apuntat el president de Pfizer.





Així mateix, Bourla ha agraït a les milers de persones que s'han ofert com a voluntàries per participar en l'assaig clínic, als seus collaboradors acadèmics i investigadors en els llocs de l'estudi, així com als seus collaboradors de tot el món "que estan dedicant el seu temps a aquest esforç crucial ". "No podríem haver arribat tan lluny sense el gran compromís de tots els involucrats", ha precisat.





El president de Pfizer ha incidit que la primera anàlisi intermedi del seu estudi global de fase 3 "proporciona evidència que una vacuna pot prevenir eficaçment el Covid-19". "Aquesta és una victòria per a la innovació, la ciència i un esforç de collaboració global", ha comentat.





"Quan ens vam embarcar en aquest viatge fa 10 mesos, això és el que aspirem a aconseguir. Especialment avui, mentre tots estem enmig d'una segona onada i molts de nosaltres tancats, apreciem encara més l'important que és aquesta fita en el nostre camí per posar fi a aquesta pandèmia i perquè tots recuperem un sentit de normalitat ", ha subratllat Bourla.





El president de Pfizer ha explicat que continuaran recopilant més dades a mesura que l'assaig continuï, registrant-se per una anàlisi final planificat quan s'hagin acumulat un total de 164 casos confirmats de Covid-19. "M'agradaria agrair a tots els que han contribuït a fer possible aquest important assoliment", ha dit.





L'assaig clínic de fase 3 va començar el 27 de juliol i ha inscrit a 43.538 participants fins a la data, 38.955 dels quals han rebut una segona dosi de la vacuna candidata el 8 de novembre de 2020. Aproximadament el 42 per cent dels participants globals i el 30 per cent dels participants d'Estats Units "tenen antecedents racials i ètnics".





L'assaig continua inscrivint i s'espera que continuï fins a l'anàlisi final quan s'hagin acumulat un total de 164 casos confirmats de Covid-19. L'estudi també avaluarà el potencial de la vacuna candidata per brindar protecció contra el coronavirus en aquells que han tingut una exposició prèvia, així com la prevenció de la vacuna contra la malaltia.





A més dels criteris de valoració principals d'eficàcia que avaluen els casos confirmats de COVID-19 acumulats set dies després de la segona dosi, l'anàlisi final ara inclourà, amb l'aprovació de la FDA, nous criteris de valoració secundaris que avaluen l'eficàcia segons els casos que s'acumulen catorze dies després de la segona dosi també.





Juntament amb les dades d'eficàcia generats a partir de l'assaig clínic, Pfizer i BioNTech estan treballant per preparar les dades de fabricació i seguretat necessaris per a enviar-los a la FDA per demostrar la seguretat i qualitat del producte de vacuna produït.





Segons les projeccions actuals, la companyia espera produir a nivell mundial fins a 50 milions de dosis de vacunes en 2020 i fins a 1.300 milions de dosi en 2021.