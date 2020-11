Evo Morales torna a Bolívia un any després: "Sabia que tornaria, però no pas tan aviat"

L'expresident bolivià Evo Morales ha tornat aquest dilluns al seu país, en un viatge de dos dies en què pretén simbolitzar el suport amb el qual continua gaudint un any després de sortir de Bolívia. "Sabia que tornaria, però no m'imaginava que seria tan aviat, és un fet històric i inèdit", ha destacat.













Morales encapçalarà una caravana amb 800 vehicles que recorrerà 1.000 quilòmetres, des de la ciutat argentina de La Quiaca fins a la zona de Cochabamba, amb la intenció d'arribar-hi l'11 de novembre, un any després d'abandonar Bolívia arran del suposat frau en les eleccions de l'octubre del 2019.





El president bolivià ha passat part d'aquest temps a l'Argentina, país del qual ha dit que se sent com a "casa" i on ha rebut el suport del cap d'estat, Alberto Fernández, que ha anat a La Quiaca per acomiadar-lo personalment.





El mandatari argentí, ha dit que "ha estat un honor" acollir Morales però ha emfatitzat que a l'altra banda del pont que separa els dos països hi ha "milers de bolivians que esperen abraçar-lo". En aquest sentit, ha apuntat que Morales torna a una pàtria "de la qual no se n'hauria d'haver anat mai", segons el diari 'Clarín'.





Morales torna a Bolívia l'endemà passat que el seu delfí, Luis Arce, prengués possessió com a nou president del país. Moviment al Socialisme (MAS) torna d'aquesta manera al poder, tot i que Morales ha promès que no formarà part de l'Administració i que no tutelarà Arce.