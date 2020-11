L'Imet i CaixaBank acorden flexibilitzar la devolució de préstecs als taxistes

L'Institut Metropolità del Taxi (Imet) i CaixaBank han arribat a un acord aquest dilluns per flexibilitzar la devolució dels préstecs per als quals el taxista hagi aportat la seva llicència com a peça, en garantia del capital prestat.





En un comunicat, l'Imet ha informat que el banc donarà "solucions personalitzades" a cada taxista, entre les quals ha destacat la manca d'un any del capital i la possibilitat d'allargar el termini de préstec per 12 mesos.





CaixaBank habilitarà un "circuit de riscos i de control especialitzat" per tramitar aquestes operacions, que es gestionaran des de les oficines de l'entitat amb els afectats.





Així s'ha acordat en una reunió aquest dilluns al matí a la qual també han assistit membres de les associacions del taxi, a més de representants de l'Imet i CaixaBank.





La presidenta de l'Imet i regidor de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha celebrat l'acord i ha defensat ajudar els taxistes "en aquests moments de crisi, igual que s'està fent amb altres sectors econòmics de la ciutat i de país".





En els registres de l'Imet consten un total de 3.200 llicències en penyora per crèdits de diferents entitats bancàries, amb diferents característiques i venciments.