Les víctimes dels atemptats del 17-A demanen condemnes més dures per a dos dels acusats

Les víctimes dels atemptats comesos el 17 d'agost de 2017 a Catalunya han demanat condemnar també per assassinat terrorista a dos dels tres acusats per aquests fets, en contra del criteri de la Fiscalia, en el marc de el judici que comença aquest dimarts a la audiència Nacional per aquests fets, que van deixar un saldo de 16 morts i centenars de ferits.













"És un judici una mica peculiar perquè la majoria dels membres de la cèl·lula van morir en el seu moment, llavors només es va a jutjar a dues persones i un col·laborador", ha dit l'advocat de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) Antonio Guerrero, en declaracions a la premsa a la seva arribada a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares.





Guerrero ha explicat que "una de les qüestions principals en aquest judici és determinar si als dos se'ls pot condemnar per delicte d'assassinat terrorista i temptativa d'assassinat terrorista".





Per a l'AVT, "aquests dos membres estaven concertats amb la resta dels membres de la cèl·lula, hi havia un pla criminal entre tots ells". "En conseqüència, aquestes dues persones tenien un domini funcional de fet i van coadjuvar per a la realització de el pla criminal, independentment que sigui diferent de què es dugués a terme com a conseqüència de l'explosió d'Alcanar", ha afirmat.





En la mateixa línia s'ha expressat l'advocat de l'Associació 11-M Antonio García, representant a 74 víctimes. "Creiem que al menys dos dels acusats són responsables i han de respondre pels delictes d'assassinat, a part de la resta dels delictes, en els quals coincidim amb la resta de les acusacions", ha assenyalat, asseverant que "hi ha base suficient" per condemnar-los per aquests càrrecs.





PRESÓ PERMANENT REVISABLE

L'AVT demana la pena de presó permanent revisable pels delictes d'assassinats terroristes i 25 anys de presó per a l'altre acusat pels delictes de col·laboració i tinença d'explosius. "Nosaltres hem demanat les màximes penes", ha postil·lat el representant legal de l'Associació 11-M.





L'advocat d'acusacions particulars internacionals i de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot), Ignacio Fuster Fabra, ha confirmat igualment que demanen la presó permanent revisable per als acusats perquè entenen que formen part d'"una organització criminal que ha tingut un 'pla b' que es va materialitzar a Cambrils ia les Rambles".





És la primera vegada que una acusació sol·licita la presó permanent revisable a l'Audiència Nacional, ja que des que es va reformar el Codi Penal el 2015 no s'han produït casos que l'ameriten, llevat d'aquest.





La petició de penes que fan les associacions de víctimes contrasta amb la de la Fiscalia, que sol·licita per a Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza entre 8 i 41 anys de presó per delictes que no inclouen el d'assassinat terrorista. El Ministeri Públic considera que els acusats no van participar directament en els atemptats encara que pertanyessin a la cèl·lula gihadista responsable dels mateixos.





Els sis suposats autors, tant de l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona com al passeig marítim de la localitat tarragonina de Cambrils, van morir abatuts per agents dels Mossos d'Esquadra la mateixa nit o en dies posteriors.





RESPONSABILITAT L'ESTAT

Per la seva banda l'advocat de la família d'una de les víctimes que va morir a la Rambla --el nen de 3 anys Xavi Martínez-- Jaume Alonso Cuevillas ha assenyalat que la seva intenció és que l'Estat rendeixi comptes "perquè no es va regular la venda de precursors d'explosius "quan hi havia normativa europea que s'havia d'haver aplicat des 2014.





"Els explosius d'Alcanar pretenien volar la Sagrada Família i el Camp Nou, i són els que es van usar en els atemptats de Brussel·les o París, l'anomenat 'mare de satán'", ha recordat, per després afegir que la normativa europea obligava a els estats membre a controlar de manera efectiva la venda de precursors.





Així, ha incidit que en les qüestions prèvies del judici demanaran la declaració de l'ex secretari d'Estat de Seguretat en 2017, José Antonio Nieto, perquè "l'Estat ha de rendir comptes". Així mateix, ha indicat que amb buscaran que es determini amb certesa "si l'imam de Ripoll està mort o no" donat que entenen que les proves biològiques practicades per la policia científica de Casablanca "no suporten els estàndards".





De la mateixa manera, ha incidit que el seu objectiu principal en el judici no serà "tenir una reparació econòmica" sinó intentar saber la veritat, "dret que assisteix a totes les víctimes, que inclou la reparació moral i això comporta també el dret a saber la veritat ". I denuncia que queden molts interrogants, que la instrucció no ha aprofundit, com ara "les relacions que estan documentades entre el CNI i l'imant.





"Consta que quan complia condemna per tràfic de drogues rebia visites d'agents dels serveis secrets a la presó de Castelló. Consta a més que de forma inusitada la seva expulsió va ser revocada sense l'oposició de l'Advocacia de l'Estat, fet insòlit en dret d'estrangeria quan la condemna es tracta de tràfic de drogues ", ha subratllat.





Interrogat sobre el plantejament sobre la responsabilitat de l'Estat i les restes mortals de l'imam de Ripoll que ha fet Cuevillas, l'advocat de l'Associació 11-M ha refusat pronunciar-se, subratllant que "l'important és que les víctimes estiguin unides, ben defensades i ben representades "perquè s'aconsegueixi" una sentència justa que repari el dany produït ".