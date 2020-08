Torra, Colau i Illa presideixen l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A

El president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, han guardat un minut de silenci en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 en el tercer aniversari dels salvatges atemptats terroristes que van costar la vida a 16 persones i van deixar ferides a més de 150.





L'acte, celebrat en La Rambla de Barcelona en el memorial installat en el lloc de l'atemptat, també ha consistit en una ofrena floral, en línia amb el de fa un any, però enguany respectant les mesures de seguretat imposades per l'emergència sanitària del coronavirus, amb els assistents protegits amb màscares.



El minut de silenci per les víctimes del 17-A ha començat mentre sonava de fons 'El Cant dels Ocells' interpretat per la violoncellista Paula Sánchez, alumna del Conservatori del Liceu, la seu del qual està enfront d'on s'ha fet l'acte, que és també on es va parar la furgoneta que va atemptar a Barcelona.



En primera línia han estat familiars dels morts en els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), amb clavells blancs, que han dipositat sobre el Pla de l'Ós, el mosaic de Joan Miró en La Rambla.



Després dels familiars, han portat les seves flors els diferents representants polítics i els cossos de seguretat i emergències.





REPRESENTANTS POLÍTICS

A l'homenatge han assistit el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, els consellers Meritxell Budó, Miquel Buch, Àngels Chacón, Esther Capella, Alba Vergés, Damià Calvet, Josep Bargalló, Jordi Puigneró i Teresa Jordà, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.



Per part dels partits, han acudit el portaveu dels comuns en el Congrés, Jaume Asens, la portaveu de JxCat en el Congrés, Laura Borràs, i el del Parlament, Eduard Pujol, el diputat de Cs Ignacio Martín Blanco, el diputat del PSC Ferran Pedret, el president del PP català, Alejandro Fernández; el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, i l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé.



De l'Ajuntament de Barcelona, a més de Colau, ha assistit el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els també tinents d'alcalde Laura Pérez i Albert Batlle, i els regidors Jordi Coronas (ERC), Elsa Artadi (JxCat), i Josep Bou (PP).





'VOLEM SABER LA VERITAT'

D'altra banda, un grup d'unes 20 persones ha clamat durant l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A les consignes 'Volem saber la veritat' i 'investigació, investigació' i ha deixat també flors per a les víctimes.



Els manifestants han mostrat fotografies d'una de les víctimes, un dels menors que va morir en l'atemptat en La Rambla, i alguns d'ells anaven amb símbols independentistes.