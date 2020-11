El PDeCAT creu que és segur obrir els bars, restaurants i l'oci nocturn

El PDeCAT ha defensat aquest dilluns l'obertura dels bars, restaurants i l'oci nocturn al considerar que és "segura i necessària", pel que demana que s'aixequin les restriccions que afecten el sector aprovades pel Govern per combatre la pandèmia del coronavirus.













En un comunicat, el partit se suma a la proposta de la Federació de l'Hostaleria i la Cambra de Comerç de Lleida que advoca per fer una prova pilot a Lleida perquè presenta millors índexs que altres zones i obre la possibilitat d'aplicar mesures territorialitzades.





També consideren que Lleida ha estat una zona molt damnificada, especialment a l'estiu, i que la prova pilot pot servir com a exemple d'"accions concretes i extrapolables" a altres indrets de Catalunya.





Un altre dels punts de la proposta demana una obertura de l'hostaleria que respecti el confinament nocturn, tot i que plantegen l'opció de allargar-lo fins les 23 hores per poder servir fins a les 22 hores; limiti l'aforament interior i exterior al 50% i sense servei de barra, i que puguin oferir els seus serveis als ciutadans que per feina no puguin menjar a casa seva.





"Es podria entendre, fins i tot, que es pogués limitar de dilluns a divendres si convingués, encara que amb el confinament municipal perimetral no tindria sentit tancar el cap de setmana", apunten.





En la proposta també es demana sancionar i clausurar els establiments que no compleixin amb la normativa, i que passats 15 o 21 dies des de l'aplicació d'aquestes mesures es faci una valoració de l'acompliment i les incidències derivades.





En cas que la situació empitjorés com a conseqüència de la prova pilot, s'obren a acceptar una nova restricció, però afegeixen que si els resultats fossin positius permetria "auxiliar a un sector molt damnificat des del punt de vista econòmic i social".





REUNIÓ

Per al portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, que s'ha reunit aquest dimarts amb representants de la Federació d'Hostaleria i la Cambra de Comerç de Lleida, "no té sentit" limitar els horaris de petits comerços i tancar el sector de l'hostaleria en municipis i barris on no hi ha afectacions o són mínimes i hi ha un risc de contagi menor.





"La crisi del sector s'ha vist agreujada per la imposició d'unes mesures inflexibles, que considerem discriminatòries i injustes per part de la Generalitat", sostenen des del partit que presideix David Bonvehí.