El Govern ha esgotat el fons per a autònoms en només dos dies

La Generalitat ha esgotat a les 12.00 hores d'aquest dimarts, després de menys de dos dies, l'ajut econòmic per a 10.000 autònoms per fer front a la crisi del coronavirus, la xifra màxima que estudiava quan va anunciar la mesura i que ha quedat molt lluny de la xifra de sol·licitants.









Segons han explicat fonts de la Conselleria de Polítiques Digitals, entre les 9.00 i les 9.40 d'aquest dimarts s'han rebut més de 300.000 sol·licituds i el sistema informàtic s'ha tornat col·lapsar com va passar dilluns, primer dia en què es podia sol·licitar.





Des Polítiques Digitals assenyalen que els problemes no han estat causats per un tema informàtic sinó per la gran quantitat de sol·licituds en poc temps: "No hi ha sistema que ho aguanti".





Fonts del departament que lidera Jordi Puigneró han acusat la Conselleria de Treball d'un mal disseny de l'ajut per atorgar-la en funció de l'ordre de concurrència del que és "injust" perquè no es tenen en compte les necessitats.





"Els ajuts no poden ser com si algú tirés uns quants sugus a l'aire i la gent s'apilotoni per ells", han afirmat aquestes fonts que asseguren que van advertir a Treball que alguna cosa així succeiria.





El fons per a l'ajuda constava de 20 milions d'euros pensats per a 10.000 beneficiaris a raó de 2.000 euros per persona, i en la sol·licitud, el Govern destacava que es podia sol·licitar fins quan s'acabés o, si no, fins al 20 de novembre.